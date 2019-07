Pěst do obličeje i krvavé tesáky. Na jaké seriály se podívat o letní dovolené?

PRAHA Letní horka jsou tu Kdo před nimi chce utéct do vychlazeného obývacího pokoje, ten si může klidně pustit seriál. Server Lidovky.cz vám přináší několik tipů na televizní podívanou.

Odhalení (The Act)

USA, tvůrci: Nick Antosca, Michelle Deanová

Jedna série, osm dílů po necelé hodině

Gypsy Rose Blanchardová (Joey Kingová) je upoutána na invalidní vozík a odkázána na svou starostlivou matku Dee Dee (Patricia Arquettová). Dlouhé roky je dívka přesvědčena o tom, že trpí celou plejádou chorob a její život visí na jediném vlásku, který drží právě její matka. Jenže v devatenácti letech (matka jí v té době stále tvrdila, že ji je jen čtrnáct) Gypsy Rose zjistí, že pravda může být docela jiná, když se bez problému postaví na vlastní nohy. Příběh, který vyvrcholil vraždou, v roce 2015 otřásl celým světem.

Proč sledovat: Někdy je realita mnohem neuvěřitelnější než fikce. Odhalení je přesně ten případ. Kromě skvělých hereckých výkonů je seriál tísnivější než plechovka na sardinky. Garantujeme, že po shlédnutí tohoto seriálu budete muset jít všechny svoje příbuzné obejmout.







Maniac

USA, tvůrce: Cary Joji Fukunaga

Jedna série, deset dílů po zhruba půlhodnině

Annie Landsbergová (Emma Stoneová) a Owen Milgrim (Jonah Hill) - dva cizinci, které dohromady svede až placený lékařský pokus v psychiatrické léčebně. Annie nemá žádný životní cíl a její psychice neprospívá fakt, že s lidmi okolo sebe má velmi špatné vztahy. Owen je v pořadí pátý syn bohatého obchodníka, na kterého jsou již od narození kladeny velmi vysoké nároky. K tomu všemu ještě trpí schizofrenií.

Ani jeden se ale určitě nemusí bát! Doktor James K. Mantleray (Justin Theroux) vymyslel zázračné pilulky, o kterých je přesvědčen, že léčí každý problém mysli, těla i ducha. Jenže Mantlerayovy pilulky mají možná vedlejší účinky a s každým vyléčeným problémem vytvoří dva nové. Jedním z takových problému by mohla být neschopnost rozeznat sny od reality...

Proč sledovat: Kromě výborného a chvílemi černočerného humoru jsou na seriálu skvělé i herecké výkony ústřední dvojice. Režisér seriálu Cary Joji Fukunaga je také známým a řadou filmů a seriálu prověřeným režisérem - stojí například za seriálem Temný případ a v současné době pracuje na novém filmu s Jamesem Bondem.

Co děláme v temnotách (What we do in the Shadows)

USA, tvůrce: Jemaine Clement

Jedna série, deset dílů po zhruba půlhodině

Upír Nandor (Kayvan Novak) byl velitelem v turecké dobyvačné armádě, která svého času obléhala i Vídeň. Laszlo Cravensworth (Matt Berry) je pravý anglický aristokrat, který se ani v novém tisíciletí nevzdal svých ryze viktoriánských zvyků. Nadja (Natasia Demetriouová) je rumunská upírka, která z lásky proměnila na krvesaje svého času právě Laszla. Nyní se ale stýká s člověkem, o kterém věří, že je převtělením jejího bývalého milence. Právě tahle povedená sebranka žije pohromadě v jednom bytě na newyorském předměstí. Zinscenovaná parodie natočená ve stylu dokumentárního díla navazuje na úspěšný film z roku 2014.

Proč sledovat: Hodně netradiční pohled na upíry. Seriál sice nešetří krví, ale má vytříbený humor, který si nic nezadá se suchým britským humorem.

Bojovník (Warrior)

USA, tvůrci: Johnatan Tropper

Jedna série, deset dílů po zhruba hodině

Píše se rok 1873 a do kalifornského San Francisca přijíždí nová várka čínských dělníků. Jejich Americký sen se rozplyne ve chvíli, kdy jsou rozřazeni do velkých fabrik a je jim oznámeno, že čtyři měsíce nedostanou žádný plat, protože jejich noví zaměstnavatelé museli zaplatit jejich lodní převoz z Číny. Jedním z nováčků je i Ah Sahm (Andrew Koji), kterého od ostatních dělníků odlišuje silná pěst a znalost angličtiny. Místo do fabriky se tak dostane do tvrdého čínského gangu Hop Wej. Ah Sahm sice v Americe pátrá po své zmizelé sestře, ale proti své vlastní vůli je zatažen přímo do epicentra krvavých opiových válek. Zanedlouho také zjistí, že jeho sestra je „velké zvíře“ v jednom z konkurenčních gangů...

Proč sledovat: Důvody jsou dva - dokonale vytříbená historická atmosféra a choreograficky „vymazlené“ bitky. Bojovník je skvělá prázdninová oddechovka.

Deadly Class



Píší se osmdesátá léta. Světu vládne punk, rock a přiléhavé kalhoty. Mladík Marcus Lopez Arguello (Benjamin Wadsworth) je na základě incidentu, kdy vyvraždí sirotčinec, přijat na elitní zabijáckou střední školu King´s Dominion. Kromě něj tam chodí děti snad všech velkých zvířat z mafií i tajných spolků - u oběda u jednoho stolu sedí děti velitelů japonské Jakuzy, mexických Los Santos nebo ruské KGB.



Místo nudné matiky se zde žáci učí, kolika způsoby se dá zabít jejich cíl. Ukáže se, že Marcus je na škole tak trochu omylem a právo náleží někomu, kdo si pro něj půjde klidně i přes mrtvoly Marcusových přátel. Producenty seriálu Deadly Class jsou bratři Russoové, režiséři Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame.

Proč sledovat: netradiční variace na středoškolské seriály. Kupa akce, skvěle napsaných postav a estetiky osmdesátých let.