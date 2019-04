Pěst střídá pěst. Seriál Bojovník vznikl podle námětu akční legendy Bruce Leeho

ČÍNSKÁ ČTVRŤ Americký sen pro čínské dělníky končí otrockou prací ve fabrikách nebo členstvím v jednom z opiových gangů. Právě do jednoho takového se dostává i hlavní hrdina, který v Novém světě pátrá po ztracené sestře. Akční seriál, ve kterém není nouze o působivé kung-fu rvačky, vznikl podle téměř padesát let starých návrhů Bruce Leeho.

Píše se rok 1873 a do kalifornského San Francisca přijíždí nová várka čínských dělníků. Jejich Americký sen se rozplyne ve chvíli, kdy jsou rozřazeni do velkých fabrik a je jim oznámeno, že čtyři měsíce nedostanou žádný plat, protože jejich noví zaměstnavatelé museli zaplatit jejich lodní převoz z Číny. Jedním z nováčků je i Ah Sahm (Andrew Koji), kterého od ostatních dělníků odlišuje silná pěst a znalost angličtiny. Místo do fabriky se tak dostane do tvrdého čínského gangu Hop Wej. Ah Sahm sice v Americe pátrá po své zmizelé sestře, ale proti své vlastní vůli je zatažen přímo do epicentra krvavých opiových válek. Zanedlouho také zjistí, že jeho sestra je „velké zvíře“ v jednom z konkurenčních gangů...

Bruce Lee (1940-1973)



Mistr bojových umění a herec. Z trenéra a propagátora se pomalu vypracoval na plnohodnotného hollywoodského herce. Jeho snímky se vyznačují precizní choreografií. Zemřel ve věku 33 let na alergickou reakci. Jeho syn, herec Brandon Lee, byl ve věku 28 omylem zastřelen při natáčení filmu Vrána (1993).

Seriál svou inspiraci nejlepšími akčními kousky Bruce Leeho vůbec neskrývá, právě naopak. Bojové choreografie, na kterých Bojovník stojí, jsou propracované a rvaček je tak akorát pro divákovo nasycení. Určitě díky zasazení a kostýmům potěší i milovníky historických seriálů.

Koncept u ledu

Námět na bojový seriál z opiových válek předložil údajně Bruce Lee studiu Warner Bros. již v roce 1971. To ale návrh smetlo ze stolu a místo toho natočilo podobný seriál Kung fu s hercem Davidem Carradinem v hlavní roli. Leeho nevyužitý námět v roce 2015 prodala Shannon Leeová, Leeho dcera, televizi Cinemax.

Za seriálem stojí režisér tvůrce Johnatan Tropper (seriál Banshee). V režisérském křesle se střídal s Justinem Linem (Star Trek: Do neznáma, Rychle a zběsile 5).