Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Autor:
  10:46aktualizováno  10:46
Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.
Peter Greene v roce 2018

Peter Greene v roce 2018 | foto: Profimedia.cz

Peter Greene ve filmu Maska (1994)
Peter Greene ve filmu Pulp Fiction (1994)
Peter Greene ve filmu Out of Exile (2022)
Peter Greene ve filmu Out of Exile (2022)
7 fotografií

Herce Petera Greena našli v pátek mrtvého v jeho newyorském bytě. Tragickou zprávu potvrdil tisku jeho manažer Gregg Edwards, příčinu úmrtí ovšem nesdělil. Policie nemá podezření na cizí zavinění.

Greene měl v lednu začít natáčet thriller po boku Mickeyho Rourka a na příští podzim měl naplánováno natáčení kriminálního dramatu State of Confusion.

Peter Greene se narodil v New Jersey. V patnácti letech ale utekl z domova a žil v ulicích New Yorku. Užíval v té době drogy a taky s nimi obchodoval.

Na začátku 90. let získal několik filmových a televizních rolí. V roce 1994 se proslavil rolemi ve filmech Maska a Pulp Fiction. V roce 1995 si zahrál ve filmu Obvyklí podezřelí.

Stále ale bojoval se závislostí na drogách a v roce 1996 s pokusil o sebevraždu. Pak teprve vyhledal odbornou pomoc. Objevil se pak v mnoha více či méně úspěšných filmech, většinou v záporných rolích. Nikdy však nedostal hlavní roli.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.