OBRAZEM: Papež na ruce kurtizány i nahá Merkelová. Poznejte Německo očima kontroverzního sochaře

21. března 2026 10:00
Desetimetrová socha kurtizány s papežem na ruce, nahý ministerský předseda před muzeem ve Stuttgartu nebo Angela Merkelová v sexuální hře s dalšími politiky. U nás téměř neznámý sochař Peter Lenk (* 6. června 1947), který žije a tvoří v Německu, budí svými pracemi kontroverze nejen u konzervativní části společnosti. Jeho satirická a provokativní díla ostře kritizují politiky, církevní činitele i společenské poměry. A lákají davy turistů. Na své cestě po Německu se tedy příště neopomeňte zastavit u některého z jeho děl. Na ta nejznámější se můžete podívat v naší galerii.