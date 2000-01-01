U nás téměř neznámý sochař Peter Lenk (* 6. června 1947), který žije a tvoří v Německu, svými pracemi budí kontroverze nejen u konzervativní části společnosti. Jeho satirická a provokativní díla ostře kritizují politiky, církevní činitele i společenské poměry. A lákají davy turistů. Na snímku detail reliéfu známého jako Ludwigs Erbe, který zobrazuje známé politiky včetně bývalé kancléřky Angely Merkelové. Nalézá se v obci Bodman-Ludwigshafen.
Autor: Profimedia.cz
Skulptura na fasádě berlínské budovy, v níž sídlí deník Die Tageszeitung. Dílo umělce Petera Lenka zobrazuje vydavatele konkurenčních novin v podobě s obřím penisem.
Had z ráje. Detail z Lenkovy sochy představující strom v ráji zobrazuje tváře Baracka Obamy, Angely Merkelové, Vladimira Putina a Kim Čong-una. Dílo bylo odhaleno v roce 2015 ve městě Singen.
Kamf um Europa (Boj o Evropu). Satirická skulptura z roku 2013 na fasádě domu v Radolfzell u Bodamského jezera zobrazuje řeckou bohyni Európu, po níž lezou politici, bankéři i manažeři a pod praporem neoliberalismu jí cucají z prsou.
Desetimetrová socha nazvaná Imperia dominuje přístavu v Kostnici. Představuje fiktivní kurtizánu z Balzacovy novely, která drží na jedné ruce nahého papeže Martina V. a na druhé císaře Zikmunda. Lenkovo dílo má připomínat slavný kostnický koncil.
Detail sochy Imperia z dílny německého sochaře Petera Lenka. Vztyčení sochy kurtizány, držící nahého papeže Martina V. a císaře Zikmunda, vzbudilo v roce 1993 značné kontroverze.
Dílo Petera Lenka Kronika groteskního vykolejení stojí před muzeem ve Stuttgartu. V popředí je postava zobrazující Winfrieda Kretschmanna, ministerského předsedu německé spolkové země Bádensko-Württembersko. Socha je vysoká devět metrů a váží deset tun.
Šťastné prase ze Schwetzingenu. Lenkova socha zobrazuje prince Karla Theodora a jeho milenku jedoucí na praseti před branami paláce ve Schwetzingenu.
Socha s názvem Schelmenbaum je satirickým zobrazením politiků, kteří předstírají, že jsou důležitější než ostatní, ale přitom se chovají jako opice. Objekt Petera Lenka je k vidění v Emmingen-Liptigen.
Schelmenbaum. Detail Lenkovy skulptury, která mimo jiné poukazuje na kontroverze okolo disertačních prací některých politiků. Postava vlevo představuje německou političku Silvanu Koch-Mehrin, postava vpravo bývalého německého ministra obrany Karla-Theodora zu Guttenberg.
Loď bláznů. Detail z Lenkova díla z roku 2003 zobrazuje manažery automobilového průmyslu v Německu. Nalézá se ve městě Bodman-Ludwigshafen.
Osel. Tuto sochu vytvořil Peter Lenk k poctě německého literáta Christopha Martina Wielenda. Dílo upomíná na spisovatelovu satirickou prózu o oslovi a jeho stínu.
Fontána ve městě Überlingen je aluzí na německého spisovatele Martina Walsera. Toho Peter Lenk zobrazil jako muže s bruslemi jedoucího na koni, kterého drží dvě obří mořské panny.
Bádenská revoluce. Tato Lenkova socha má připomínat vojenský konflikt z roku 1848. Stojí na náměstí ve městě Schopfheim.
Pomník ve městě Schwerin byl vztyčen v roce 1995 v předvečer 800. výročí úmrtí zakladatele města Jindřicha Lva. Stěny pomníku zdobí reliéfní panely satiricky zobrazující epizody z jeho života. Na snímku je na panelu vlevo zobrazeno vytvoření brunšvického lva, kterému stál Jindřich za vzor. Na panelu vpravo jsou zpodobněni občané Bardowicku, kteří v gestu opovržení ukazují Jindřichovi své odhalené hýždě.
