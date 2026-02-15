Klikar se narodil 26. ledna 1954 v Praze. V roce 1974 založil OPSO. Soubor se zaměřoval na autentickou interpretaci jazzové hudby. Klikar hrál především na kornet, melafon a klavír. V 80. letech soubor vystupoval i mimo Československo. Postupně se stal ikonou autentické interpretace klasického jazzu a swingu. V roce 2018 předal Klikar vedení souboru Janu Pospíšilovi a Michaelu Chomiszakovi.
V roce 1982 stál u vzniku vokálně-instrumentálního souboru Musica Antiqua Praha zaměřeného na barokní hudbu. Zde hrál na cembalo a varhanní pozitiv (malé přenosné varhany). V 80. a 90. letech získal soubor mezinárodní respekt za historicky poučenou interpretaci barokní hudby. Klikar ho vedl do roku 1997.
Podle Českého rozhlasu „zůstávají jeho práce a nahrávky jako svědectví o tom, že hudba je most mezi epochami a lidmi. Klikarova schopnost propojit vědecký výzkum s radostí z hudby strhávala posluchače a inspirovala interprety, které vedl a povzbuzoval.“
V roce 2017 Klikar kandidoval do Senátu, mandát nezískal.