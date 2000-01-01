Český herec Petr Kostka slaví ve čtvrtek 11. června své 88. narozeniny. Během let odehrál celou řadu skvělých divadelních představení, nepočítaně měl i seriálových či filmových rolí. Připomeňte si alespoň část z nich v naší galerii. Na fotce s Jiřím Sovákem ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jaromír Hanzlík a Petr Kostka v seriálu Sanitka (1984)
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Natáčení televizního seriálu Četnické humoresky v Brně. zleva herec Jan Grygar, autor námetu Četnických humoresek Michal Dlouhý, herec Petr Kostka.
Autor: Profimedia.cz
Jana Březinová si s Petrem Kostkou zahrála v dramatu Podivín (1973).
Autor: Archiv Týdeníku Televize
Petr Kostka (vlevo) a Jan Svěrák na promítání filmu Pět švestek v Semilech (10. června 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Jorga Kotrbová a Petr Kostka ve filmu Otakara Fuky Pátek není svátek (1979)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Petr Kostka a Jorga Kotrbová ve filmu Otakara Fuky Pátek není svátek (1979)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Eva Hudečková a Petr Kostka ve filmu Což takhle dát si špenát (1977)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Petr Kostka v seriálu Zlatá labuť (2023)
Autor: Mikuláš Křepelka
Petr Kostka a Miroslav Moravec v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1989)
Autor: © Česká televize / Vlastimil Malaska
Petr Kostka a Magdalena Reifová ve filmu Padavka (1977)
Autor: © Česká televize / Olga Svobodová
Petr Kostka ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem (1977)
Autor: © Filmové studio Barrandov
František Němec a Petr Kostka v představení Pan Halpern a pan Johnson
Autor: Divadlo Ungelt
Jaromír Hanzlík a Petr Kostka v seriálu Sanitka (1984)
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Daniela Kolářová a Petr Kostka v seriálu Zlatá labuť (2023)
Autor: Mikuláš Křepelka
Petr Stach, Daniela Kolářová, Kristýna Ryška, Adam Vacula a Petr Kostka v seriálu Zlatá labuť
Autor: TV Nova
Daniela Kolářová a Petr Kostka v seriálu Zlatá labuť (2023)
Autor: Mikuláš Křepelka
František Němec a Petr Kostka v představení Pan Halpern a pan Johnson
Autor: Divadlo Ungelt
Vladimír Polívka, Petr Kostka a Carmen Mayerová na křtu kalendáře Proměny Fantazie 2026 (21. října 2025)
Autor: Dalibor Puchta
Petr Kostka a Carmen Mayerová na křtu kalendáře Proměny Fantazie 2026 (21. října 2025)
Autor: Dalibor Puchta
U jednoho stolu se sešli herci - zleva Jaroslava Obermaierová, Petr Kostka, Jiří Krampol.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Tereza Kostková se svými rodiči Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou (prosinec 2023)
Autor: Profimedia.cz
Na poslední rozloučení s hercem Karlem Heřmánkem do pražského Divadla Bez zábradlí přišel i Petr Kostka a Jaroslav Satoranský. (7. září 2024)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Na poslední rozloučení s hercem Karlem Heřmánkem do pražského Divadla Bez zábradlí přišel i Petr Kostka a Jaroslav Satoranský. (7. září 2024)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Na poslední rozloučení s hercem Karlem Heřmánkem do pražského Divadla Bez zábradlí přišel i Petr Kostka a Jaroslav Satoranský. (7. září 2024)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Tereza Kostková, Kristina Novotná, Petr Kostka a Carmen Mayerová (22. října 2015)
Autor: Profimedia.cz
Carmen Mayerová a Petr Kostka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2023)
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Herec Josef Somr (uprostřed) vždy rád jezdil do rodného Vracova. Na snímku se svým kolegou z branže Petrem Kostkou (vlevo).
Autor: archiv FC Vracov
Herec Josef Somr (v popředí vpravo) vždy rád jezdil do rodného Vracova. Na snímku se svým kolegou z branže Petrem Kostkou.
Autor: archiv FC Vracov
František Němec získal Thálii za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Cenu jeho dceři předal herec Petr Kostka. (8. října 2022)
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Petr Štěpánek a Petr Kostka v muzikálu Noc na Karlštejně
Autor: David Kraus
Petr Kostka, Václav Jílek a Carmen Mayerová v představení Oscar pro Emily
Autor: Studio DVA
Carmen Mayerová, Petr Kostka, Tereza Kostková a její syn Antonín Kracík (Divadlo v Rytířské, vernisáž Terezy Kostkové, Praha, 10. října 2019)
Autor: Profimedia.cz
Carmen Mayerová a Petr Kostka (premiéra hry Čas pod psa, Divadlo v Rytířské, Praha, 12. dubna 2019)
Autor: Profimedia.cz
Petr Kostka v seriálu Kukačky (2020)
Autor: © Česká televize
Petr Kostka (2019)
Autor: Lenka Hatašová
Petr Kostka a Pavel Zedníček v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe (1992)
Autor: © Česká televize
Petr Kostka, Václav Jílek a Carmen Mayerová v představení Oscar pro Emily
Autor: Studio DVA
Josef Abrhám, Libuše Šafránková a Petr Kostka se loučí se Stanislavem Zindulkou (22. března 2019).
Autor: Michal Šula, MAFRA
Petr Kostka (zleva), Ivan Luťanský a Blažena Holišová ve hře Naši furianti (Národní divadlo v Praze, 1979)
Autor: Národní divadlo / Oldřich Pernica
Petr Kostka a Jitka Čvančarová ve filmu Poslední útěk Jeronýma Pražského
Autor: Vistafilm
Záběr ze hry Pan Halpern a pan Johnson
Autor: Marie Krbová
Petr Kostka a Tereza Kostková v seriálu Obchoďák (2012)
Autor: FTV Prima
Petr Kostka a Alena Vránová v seriálu Obchoďák (2012)
Autor: Prima Family
Záchranáři Jaromír Dulava (vlevo) a Petr Kostka při natáčení seriálu Sanitka 2 na královéhradeckém letišti.
Autor: Zuzana Páchová, Česká televize
Petr Kostka v triptychu Zločin v dívčí škole (1965) natočeném na motivy prvních detektivních povídek, které Škvorecký podepsal vlastním jménem.
Autor: Česká televize
Dvanáct rozhněvaných mužů (zleva Oldřich Vízner, Jiří Langmajer, Alexandr Minajev, Vladimír Javorský, Josef Somr, David Novotný, Jiří Dvořák, Pavel Rímský, Petr Kostka, Michal Pavlata, Petr Oliva a Viktor Preiss)
Autor: Filip Jandourek