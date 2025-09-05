Zemřel Petr Obdržálek, režisér Kalendária a mnoha pohádek. V ČT byl skoro 60 let

Autor: ,
  19:43aktualizováno  19:43
Ve věku 84 let zemřel režisér Kalendária a další televizních pořadů, dokumentů či pohádek Petr Obdržálek. Uvedla to v pátek na síti X Česká televize (ČT). Obdržálek působil i jako producent či scenárista. S ČT byl úzce spojený nejen jeho pracovní život.
Fotogalerie2

Saskia Burešová a její manžel Petr Obdržálek (2023) | foto: Profimedia.cz

Manželkou Obdržálka totiž byla hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, která pořad Kalendárium o zajímavých výročích týdne už více než tři desítky let moderuje.

„Zakladatel a režisér pořadu Kalendárium působil v Československé a České televizi téměř 60 let. Děkujeme za jeho mimořádnou práci,“ uvedla ČT k úmrtí Obdržálka.

Kromě Kalendária režíroval Obdržálek také některé dětské pořady a televizní filmy, například zábavný pořad s hranými scénkami Malý televizní kabaret nebo dobrodružný seriál Kamarádi Dobré vody a několik televizních pohádek.

Byl také třeba jedním z režisérů hudebně-zábavného cyklu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře Klip Klap a režíroval i několik krátkometrážních dokumentů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.