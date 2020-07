Pianista Brad Mehldau se vyhrál z koronavirové karantény

Americký pianista a skladatel Brad Mehldau vydal nové album Suite April 2020. Vročení v názvu má svoji logiku. Tvůrce totiž byl v době nejtěžších chvil koronakrize izolován v nizozemském Amsterodamu, nemohl do Spojených států a ze svých stavů se vypisoval v notách, které rovnou v místním studiu nahrával do podoby dvanáctidílné suity.

Ze vzájemně propojených nadžánrových miniatur jen některé mají blízko k jazzu, z větší části jde o nadstylový materiál anebo skladbičky v duchu klasické hudby 20. století. Tedy pro Brada Mehldaua typické.

Do dvanácti dílů Mehldauovy suity se vešlo několik pocitových stavů, které v izolaci prožíval, strach z nepoznaného nebezpečí, nepříjemný pocit z udržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi i čekání, až tohle všechno skončí.

Finále suity je ale myšlenkově i hudebně opakem tísnivosti a melancholie: jestli totiž karanténa přinesla (nejen) Mehldauově rodině něco pozitivního, byla to možnost intenzivního trávení společného času. Proto je skladbička In The Kitchen o společném vaření až rozverná, Family Harmony vyloženě zpěvná a Lullaby je prostě hravá ukolébavka, v jejímž podtextu je jistota, že všechno dobře dopadne.

Na autorskou Mehldauovu suitu pak ještě navazují tři coververze: „posilující“ píseň Neila Younga Don’t Let It Bring You Down, skladba v USA enormně populárního popového písničkáře Billyho Joela New York State of Mind, která odráží Mehldauův stesk po domovské metropoli, a starý standard Jeroma Kerna Look for the Silver Line.

Kromě toho, že Mehldau muzikantskou prací pomohl v těžké době sám sobě a nyní třeba pomáhá silou své hudby svým fanouškům, album Suite April 2020 má i svůj praktický „pomocný“ rozměr. Limitovaná edice jednoho tisíce LP desek na kvalitním vinylu a s podpisem Brada Mehldaua se prodává za sto dolarů, přičemž veškerý výnos (nejen Mehldau, ale i výtvarnice obalu, výrobní a distribuční firma se zřekli honorářů) jde na účet nadace na podporu jazzových muzikantů postižených koronavirovou pandemií.