Písemné svědectví o českém umění. Jiří Šetlík napsal poutavou knihu

PRAHA Vyšla kniha o sbírce historika umění Jiřího Šetlíka. Ten v ní vypráví o obrazech, plastikách a autorech, kteří ho provázejí životem.

Známý historik umění Jiří Šetlík přináší v knize Provázejí mne životem svědectví o svých oblíbených malířích či sochařích, jejichž díla má ve své sbírce. Zabývá se hlavně uměním 20. století a 2. dubna se dožil devadesáti let. Vyprávění se týká obrazů a soch, které ho celý život obklopují, a také jejich tvůrců, z nichž většinu osobně poznal a s mnohými z nich se přátelil.

Líčí i zajímavé intelektuální a umělecké prostředí, v němž vyrůstal. Vypráví o své rodině, vzpomíná na babičku – francouzskou Švýcarku, která jeho (a sestřenici Adrienu Šimotovou) učila francouzsky. Dětství prožíval v rodinné vile v Podolí obklopen uměním, což ho výrazně ovlivnilo. Toto prostředí ho inspirovalo k tomu, že si začal vytvářet vlastní sbírku. Když se odtud po osmdesáti letech stěhoval, tak se rozhodl, že její část věnuje Muzeu umění a designu v Benešově.

Jiří Šetlík se spolu s Jaromírem Zeminou stal v šedesátých letech teoretikem tvůrčí skupiny UB 12, která sdružovala řadu předních osobností. Ovšem jeho aktivity se neomezily jen na tuto skupinu, k níž vedle Jiřího Johna, Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala, Věry a Vladimíra Janouškových a dalších patřila i jeho sestřenice Adriena. V jeho sbírce je zastoupená i třeba Eva Kmentová, další významná představitelka českého progresivního umění poválečného období. K umělcům, jejichž dílem se zabýval a s nimiž se už pochopitelně setkat nemohl, patří především Otto Gutfreund. Jiří Šetlík se stal vedle Jaromíra Zeminy největším znalcem jeho díla. Napsal pozoruhodnou knihu vycházející ze studia sochařových deníků.

V ateliéru Jiřího Koláře

Měl rád také Jana Smetanu, jednoho z malířů Skupiny 42, s nímž se stýkal až do jeho smrti. Byl to jeden z nejvzdělanějších umělců, měl přehled o tom, co se ve 20. století v umění dělo, uměl o něm zasvěceně mluvit. Jiří Šetlík se v knize zmiňuje také o Jiřím Johnovi, muži Adrieny Šimotové a citlivém malíři a grafikovi, kterému nebylo dopřáno, aby se dožil vyššího věku. Poznal se i s Jiřím Kolářem dávno před jeho odchodem do pařížského exilu. Dvě koláže, které od něj dostal, si doma pověsil.

Za svou dlouhou odbornou dráhu se pochopitelně setkával i s dalšími významnými osobnostmi, třeba s dnes snad nejslavnějším českým sochařem Karlem Malichem nebo se surrealistou a členem skupiny Ra Josefem Istlerem a s citlivým malířem Václavem Tikalem. Spřátelil se s malířem, scénografem a kostýmním návrhářem Theodorem Pištěkem, na jehož monografii delší čas pracoval. S Hugem Demartinim pak zase docházel za Jiřím Kolářem, když už poslední léta života nemohl příliš vycházet. Byl si velmi blízký se sochaři – manželi Věrou a Vladimírem Janouškovými, kteří sice pracovali celý život vedle sebe, ale jejich tvorba zůstala naprosto nezávislá. Získal obraz od Františka Grosse, dalšího člena a možná nejlepšího malíře Skupiny 42. Měl velmi rád sochaře, teoretika a organizátora uměleckého života Miloslava Chlupáče, se kterým často hovořil o umění a nejen o něm. V jeho sbírce je i typický minimalistický objekt od Mariana Karla, s nímž ho váže přátelský vztah a s nímž učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Atmosféra doby

Knížka je poutavá pro každého, kdo se zajímá o současnou výtvarnou scénu. Přináší svědectví nejen o vývoji našeho malířství, sochařství a architektury, o vztazích mezi umělci a teoretiky, ale také o atmosféře doby, kterou za svůj dlouhý život spoluutvářel. Šetlík má v dějinách moderního a současného umění nezastupitelné místo, působil v Národní galerii, Uměleckoprůmyslovém museu i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve významných funkcích, pokud se zrovna neocitl v nepřízni režimu.

Po sametové revoluci vstoupil na určitý čas do diplomatických služeb, byl kulturním radou na československé ambasádě ve Washingtonu. Napsal řadu monografií, organizoval stovky výstav, byl také předsedou Společnosti Jindřicha Chalupeckého.