‚Píseň může pomoci změnit svět.’ Bluesman Keb’ Mo’ zpívá o rovnoprávnosti, ekologii i hledání kořenů

Praha Americký skladatel, zpěvák a producent Keb’ Mo’ má na svém kontě čtyři ceny Grammy v kategorii současného blues. Letos v červnu mu vyšlo nové album, Oklahoma, na kterém se věnuje tématům jako boj za práva žen, recyklace odpadů, migrace, hledání kořenů nebo utrpení původních obyvatel Ameriky. Sedmašedesátiletý bluesman vystoupí 16. července v Praze v Divadle Archa.

LN: Pocházíte z Kalifornie, ale své nové album jste nazval Oklahoma. Jaké jsou vaše vazby na tento vnitrozemský stát?

V roce 2013 jsem se v Oklahomě zúčastnil benefičního koncertu na podporu tamních obyvatel zasažených hurikánem. A sám jsem se tam stal svědkem řádění dalšího ničivého tornáda. Velmi mě to poznamenalo. Uvědomil jsem si, čím vším museli lidé v Oklahomě projít – propojil jsem si utrpení původních obyvatel té země se současnými událostmi. A tehdy jsem dostal nápad věnovat Oklahomě své nové album. Nějakou dobu jsem se tím tématem zabýval, něco jsem si k tomu nastudoval, hledal jsem vhodná témata. Pak jsem se spojil se zpěvačkou Darou Tuckerovou, která pochází z Oklahomy a která mi pomohla napsat písně tak, aby tvořily silný příběh a aby v posluchačích správně rezonovaly.

LN: V písni This Is My Home zpíváte: „Můj lid přišel do Ameriky z Afriky.“ Už několik afroamerických hudebníků mi říkalo, jak je pro ně téma hledání vlastních kořenů důležité. Hádám tedy, že pro vás také.

Ano, téma hledání vlastních kořenů, které v této písni zmiňuji, je pro mě velmi důležité. Je pro mě náročné o tom zpívat, protože naše vazby na zemi naši předků byly dávno zpřetrhány. Afrika je obrovský kontinent, žije v něm mnoho kmenů a národů a nikdo z nás přesně neví, odkud pochází. Přesto je dobré po svých předcích pátrat, zajímat se. Čím víc toho víte, tím je pouto silnější. Ta píseň má však ještě jiné důležité téma a tím je migrace obecně. Tak jako se dříve lidé přesouvali mezi kontinenty, i dnes přicházejí do Spojených států Hispánci a další lidé z celého světa, kteří pak vytvářejí rodiny nikoli v zemi svého původu, ale v zemi, kterou si zvolili. To téma je dnes velmi aktuální, protože prakticky celou populaci dnešních Spojených států tvoří migranti a jejich potomci.

LN: V ekologicky laděné písni Don’t Throw It Away nabádáte své posluchače, aby nevyhazovali to, co mohou znovu použít. Myslíte, že píseň může myšlení lidí změnit?

Každá píseň a vlastně úplně cokoli, opravdu cokoli může nějakým způsobem posunout věci a změnit myšlení lidí. Možná toho tato jedna skladba moc nezmění, ale je součástí jednoho velkého hnutí, které chce upozornit na stav životního prostředí. Je to jeden dílek skládanky. Tato moje píseň tedy možná nezmění svět, ale může k tomu pomoci.

LN: Do feministicky laděné písně Put a Woman in Charge jste si jako hosta pozval zpěvačku Rosanne Cashovou. Dalšími hosty na albu jsou bluesman Taj Mahal, hvězda křesťanského popu Jaci Velasquezová a závěrečnou píseň Beautiful Music jste nazpíval jako duet se svou ženou. Jak jste hosty vybíral?

Do písně Put a Woman In Charge, kterou jsem složil společně s písničkářkou Beth Nielsen Chapmanovou, jsem potřeboval výrazný ženský hlas. Zavolal jsem tedy jednomu svému příteli do New Yorku, jestli nemá nějaký nápad. On mi doporučil Rosanne Cashovou a ona souhlasila. S Taj Mahalem jsem už v minulosti spolupracoval a navíc máme společného manažera. Když jsem album Oklahoma nahrával, pracoval na stejném místě na jiném projektu shodou okolností i Taj Mahal. Pozval jsem jej tedy, aby mi do jedné písně nahrál basu a nazpíval vokály. S Jaci Velsquezovou jsem se seznámil, když naši synové studovali na stejné škole. I ona přijala mé pozvání na mé album. A moje žena? To je prostě moje žena... (smích)

LN: S Taj Mahalem jste v roce 2017 natočili celé společné album TajMo, za které jste získali Grammy. Budete v této spolupráci někdy pokračovat?

V tuto chvíli netuším, jestli ještě někdy něco společného vznikne. Ano, natočili jsme spolu album, užili jsme si přitom spoustu zábavy, deska byla úspěšná. Ale nemyslím, že bychom měli vystupovat jako stálé duo. Prostě jsme si natočili album sami sobě pro radost. Zatím tedy nevím, jestli by mohlo vzniknout pokračování. Určitě by nás to bavilo, ale každý máme i jiné projekty.

Keb´ Mo´ & Taj Mahal

LN: Máte na svém kontě spoustu ocenění v žánru blues, ale album Oklahoma není čistě bluesové. Jak byste tedy vy sám blues definoval?

Blues pro mě znamená „opravdový“. Blues je lidová hudba, která pojednává o skutečných lidech v reálných situacích. Ano, patří k ní určité konkrétní tóny a akordy, ale v první řadě je to lidová hudba s texty ze života.

LN: Pokud jsou vaše texty ze života, považujete jako autor právě texty za nejdůležitější část písně?

Když píšu novou píseň, vždy potřebuji mít co sdělit. Píseň by měla svět aspoň o něco měnit k lepšímu. To je na tvorbě to nejnáročnější. Ale já píšu hlavně příběhy ze svého vlastního života.

LN: Asi je ještě brzy bavit se o příštím albu, když to aktuální vyšlo před pár týdny. Ale přece – plánujete už něco dalšího?

Ano, už se mi v hlavě rodí příští album. A mohu prozradit, že produkovat je bude můj syn.

Autor je hudební publicista.