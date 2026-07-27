27. července 2026 12:42, aktualizováno 12:42
Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy
Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo posílení metra. Diváci stáli i za plotem. Kdo se nedostal, má další šanci v listopadu.
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