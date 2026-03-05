Dostane se na všechny. Zpěvák a raper Pitbull letos přidává další koncert v Praze

Armando Christian Pérez, celosvětově známý jako Pitbull, je držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník. S miliardami přehrání audio nahrávek a zhlédnutí videí a stovkami zlatých a platinových certifikátů patří jeho kariéra k nejimpozantnějším v historii populární hudby. Jeho charakteristický výkřik „eeeeeyoooooo“ je jedním z méně než čtyřiceti zvukových ochranných známek chráněných Úřadem pro patenty a ochranné známky Spojených států (USPTO).
Pitbull dosud prodal celosvětově přes 25 milionů alb a více než 100 milionů singlů. Je držitelem ceny Grammy a dalších prestižních ocenění a jeho skladby dosáhly miliard přehrání na streamovacích platformách. Spolupracoval s největšími hvězdami hudebního průmyslu včetně Jennifer Lopezové, Christiny Aguilery, Enrique Iglesiase, Ushera či Shakiry. Jeho hity zněly na stadionech během významných sportovních událostí a nechyběly ani v hollywoodských filmech.
V roce 2025 zahájil Pitbull evropské turné, které rozžehlo arény po celém kontinentu a přilákalo obrovské davy fanoušků – včetně virální exploze fanoušků, kteří hrdě nosili plešaté čepice a nazývali se „The Bald E’s“ na počest Pitbullova charakteristického vzhledu.
Vstupenky na koncert do O2 areny budou v předprodeji od 13. března od 12:00 hodin v ceně 1800 Kč.