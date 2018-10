Češi mají šanci ve světě prorazit, říká frontman kapely Please The Trees

Frontman kapely Please The Trees Václav Havelka je bezesporu jedním z nejcílevědomějších českých muzikantů. Někomu dokonce připadá až moc "zabejčený". Ale jeho přístup k věci nese své ovoce. Kapela natočila ve Spojených státech už třetí album a vyráží na evropské turné s obdivovanými Mudhoney.

O studiu Tiny Telephone, kde jste natáčeli nové album Infinite Dance, mluvíte jako o svém vysněném. Čím je tak výjimečné?

Vlastní ho písničkář a producent John Vanderslice, který svého času vydával sólová alba u vydavatelství Secretly Canadian, což je moje velmi oblíbené vydavatelství. Johnovy desky mám moc rád. Bohužel na tvorbu v posledních letech nemá čas, všechnu energii věnuje provozu svých dvou studií, druhé má v Berkeley. Ve studiu nahrávalo mnoho našich oblíbenců, jako například The Dodos, Bob Mould, Kronos Quartet, Death Cab For Cutie, Deerhoof a Slater-Kinney. Volbu studia v San Francisku také ovlivnil producent desky Brandon Eggleston, který je v něm externím zvukovým inženýrem a pro práci s námi studio doporučil, ačkoli žije v Portlandu. Ve studiu jsme strávili tři krásné dny. Spolupráce s Brandonem byla skvělá. John Vanderslice si udělal jeden den čas a zašel s námi na oběd, což nás moc potěšilo.

Poslední tři alba jste natáčeli z velké části v USA. U nás není dost dobrých a třeba i levnějších studií?

Nejnákladnější je se do studia ve Státech dostat, a proto jsme to vždy spojili s koncertním turné. Pokud člověk má s lidmi tam úzké osobní vztahy, náklady nepřevyšují ty, které bychom měli za nahrávání v kvalitním českém studiu. Důvod, proč nám vyhovuje nahrávání a práce s lidmi ve Spojených státech, je kontext a tradice. Tím nemyslím, že by to bylo lepší v tom či onom. Pracuje se nám tam prostě dobře. Vedle toho je nahrávání tam pro nás vždy výzvou a ty máme rádi. Rádi pracujeme s lidmi, kteří natáčeli naše oblíbená alba.

Nahrávání jste si domluvili, aniž byste měli hotové písničky. Znamená to, že vznikaly přímo ve studiu?

Šlo hlavně o to, že jsme měli hotové základy, ale ne texty a aranžmá. Například skladbu Forget About Me jsme hráli živě v určité podobě a přímo před prvním náběrem ve studiu jsme změnili akordový postup ve slokách, protože nás zajímalo, co z toho vznikne. Nadchlo nás to a zůstali jsme u toho. Na desce je právě tento první záznam skladby. V Tiny Telephone jsme opět nahrávali naživo, stejně jako předchozí desku, Carp, a ve výsledném mixu se nic neupravovalo, jen jsme později přidávali aranže. Práce na nich posléze probíhaly v pražském studiu Golden Hive s Michalem „Amákem“ Šťastným a Martinem Tvrdým. Hostující John Grant natáčel svoje party na Islandu, Thor Harris v Texasu a Cory Gray v Portlandu. Desku pak míchal Brandon Eggleston v Portlandu a masteroval Michal „Amák“ Šťastný v Praze.

V čem je podle vás základní posun nového alba oproti minulé tvorbě?

U desky Carp nám šlo především o zachování autenticity momentu. Nahrávali jsme naživo, v záznamech jsme nestříhali, skladby jsme nearanžovali. Stejně tak to bylo s vokály. Deska Infinite Dance je v základu stejná, ale aranžovali jsme ji několik měsíců. Největším posunem jsou určitě vokální aranže, které vznikaly ve spolupráci s kamarádem Martinem Tvrdým, jenž je také autorem syntezátorových partů. Velkou radost máme také z hostování Johna Granta, Thora Harrise a Coryho Graye. Spoluprací všech zmíněných na desce jsme opravdu poctěni.

Zvuk alba trochu připomíná „tichý hluk“, typický třeba pro některá z posledních alb Sonic Youth. Odkud jste brali zvukovou inspiraci?

To je myslím trefné. Sonic Youth jsou pro nás velkou letitou inspirací. Sestava kapely, ve které jsme novinku nahrávali, existovala nejdéle a za několik let společného hraní jsme se hluboce spřátelili a hudebně srostli. Novinku považuji za náš dosavadní vrchol. Je mi líto, že nás z osobních důvodů před vydáním opustil basista Míra Syrný. Měli jsme ale štěstí a na jeho post jsme mohli přizvat Marka Novotného aka Mraky Mrak z Champion Sound a na syntezátory Kryštofa Kříčka.

V listopadu jedete na společné turné s legendárními Mudhoney. Co si od toho slibujete?

Turné je pro nás splněný sen. S kamarády Ondřejem Šturmou a Michalem Pařízkem a naší agenturou Scrape Sound Inc. pořádáme koncerty Mudhoney od roku 2007. Během let jsme se s kapelou spřátelili a jsme v úzkém kontaktu. Do poslední chvíle jsme však nevěřili, že turné pojedeme, ačkoli manažer kapely tvrdil, že si nás sami vybrali. Nevěřil jsem, že se mu podaří přesvědčit promotéry v celé Evropě, aby s Mudhoney jako předkapela jela celé turné neznámá kapela z Česka. Hráli jsme společně zatím jednou, a to před několika lety v Košicích. Fungovalo to myslím skvěle. Předskakování oblíbené kapele je ideální cesta, jak se dostat k mezinárodnímu publiku. Zásadně nás ovlivnili.

Myslíte, že v anglo-americkém světě má česká kapela šanci doopravdy prorazit?

Věřím tomu, že ano.