Plzeň knižní, Plzeň světová. Festival literatury láká i na známá jména

PLZEŇ/PRAHA Příští pátek startuje v plzeňském Depa2015 druhý ročník Světa knihy Plzeň. Ten první navštívilo loni více než osm tisíc lidí. Letos bude po dva dny na místě kolem šedesátky vystavovatelů a na programu skoro dvakrát tolik akcí.

Mimoto Plzeň zafunguje jako připomínka minulého a návnada na budoucí Svět knihy Praha. Letos v květnu patřilo Výstaviště sedmi zemím Latinské Ameriky, napřesrok se představí Polsko. Ostatně dojde i na Izrael, který byl v Praze hlavním hostem loni. Do Plzně přijede Eškol Nevo, jemuž právě vychází v češtině próza Tři patra. Anotace té knihy zní víc než slibně: dům na předměstí, tři nájemníci, tři zpovědi – a tři patra lidské duše podle freudiánského modelu: id, ego a superego…

Co vypíchnout z programu? Třeba předpremiéru filmu Národní třída podle stejnojmenné novely Jaroslava Rudiše (do kin jde 26. září), nebo uvedení Marhoulova Nabarveného ptáčete; schválně jestli budou i v Plzni lidi mizet ze sedadel kvůli násilným scénám na plátně, jako se prý dělo nedávno v Benátkách. Třeba výstavu Bohumila Konečného, řečeného Bimba, pozapomenutého malíře krásných žen a dobrodružných scén na motivy z Foglara nebo Batličky; loni bylo sto let od jeho narození, napřesrok bude třicet let od jeho smrti. Anebo koncert jazzové zpěvačky, skladatelky a textařky Małgorzaty Hutek. Ta zastoupí na veletrhu barvy Polska.

Na literáty si (s výjimkou reportéra Kamila Bałuka a básníka Wojciecha Bonowicze) bude muset zájemce počkat až do příštího května. I když těžko se obávat, že by Plzeň vystřílela všechen prach najednou – Polsko má tolik skvělých autorů i autorek, až je v Čechách stydno, jak málo z nich je k mání v překladu. Na rozdíl od polštiny, kde vychází třicet až pětatřicet nových titulů české literatury ročně.

Z Latinské Ameriky přijede do Plzně Argentinec Juan Pablo Bertazza (jeho Pražský syndrom vyšel česky letos), ze Španělska pak Antonio G. Iturbe. Jeho účast by mohla zlákat mimo jiné literární teoretiky: Iturbe totiž přiveze jak svou slavnou knihu Osvětimská knihovnice (česky 2013), tak reálný předobraz její hrdinky – devadesátiletou Ditu Krausovou, rodačku z Prahy.

Rovněž česká část programu je vděčná. Na první pohled samá hvězda. Abecedně: Bianca Bellová, Petra Dvořáková, Viktorie Hanišová, Galina Miklínová, Marka Míková, Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Klára Smolíková nebo Petra Soukupová. S výraznou ženskou linkou pak koresponduje bohatý list akcí pro děti a mládež. Ke slovu přijde vombat Jirka i Lobotomík, čertice Dorka, stínové loutky nebo hrdinná mládežnická trojka H2O, jednou na tajné vodní misi, podruhé na stopě pokladu šíleného oka. Na plné obrátky pofrčí příběhostroj Reného Nekudy. Znavené děti lze následně odložit v Kontejnerové uličce.

Kdo si doposavad nenašel v programu své, možná ho potěší osobní přítomnost překladatelky Evy Profousové, usazené od třiaosmdesátého roku v Německu: právě její zásluhou znají němečtí čtenáři texty Rudiše, Denemarkové, Topola nebo Tučkové. Anebo fakt, že letos mají na Světě knihy Plzeň své místo také pořady pro fanoušky vědecké fantastiky, fantasy a komiksu. Do Depa2015 přijede nakonec i plzeňský bibliobus. Další info na sk2019.svetknihy.cz. Otevřeno v pátek i sobotu od devíti do sedmi. Vstupné devadesát korun.