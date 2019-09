Po 34 letech vychází pokračování Příběhu služebnice. Kniha Závěti byla úspěšná ještě před vydáním

LONDÝN V úterý 10. září vyšla v anglickém originále očekávaný román The Testaments (česky Závěti či Odkazy) spisovatelky Margaret Atwoodové. Český překlad vyjde nejspíš v dubnu či květnu příštího roku u nakladatelství Argo.

Děj nové knihy nazvané Odkazy (The Testaments) se odehrává o patnáct let po ději první knihy. Příběh se soustředí na tři ženy. „Drazí čtenáři, vše, na co jste se mě ptali ohledně Gileádu a jeho fungování, sloužilo jako inspirace pro tuto knihu. Tedy skoro vše. Jako další inspirace mi sloužil svět, v němž žijeme,“ píše Atwoodová v oficiálním prohlášení, které zveřejnil nakladatel Penguin Random House.

Jednou z výše zmíněných tří žen nového příběhu je i teta Lydie, hlavní záporná postava původního románu i seriálu. Třetí řada seriálu poodhalila její minulost a motivaci. Hlubší vhled do postavy Lydie ale pochopitelně nabídnou až Odkazy. Fanoušci se také samozřejmě dočkají odpovědi na to, co se stane s Offred.





„Odkazy jsou pokračováním Příběhu služebnice. Jsou takovou odpovědí na všechny otázky, které jsem během let dostala od čtenářů,“ sdělila Atwoodová v rozhovor pro časopis Time. „Ale také se mi to zdálo příhodné knihu vydat teď, když se situace v celé řadě zemí přibližuje situaci v Gileádu místo toho, aby se ji vzdalovala,“ dodává.



První recenze mluví o tom, že je kniha opravdu ohromujícím pokračováním oblíbeného příběhu. „Možná žádný ze světových spisovatelů nedokáže ke svému dílu přistupovat s takovou grácií, jako to dokázala Atwoodová,“ píše například kritička Anne Enrightová pro deník The Guardian.

Česky až příští rok

Do dnešního dne neměl knihu kromě nakladatelů a recenzentů téměř nikdo v ruce. Odkazy se ale již týden před vydáním dostaly do úzkého výběru nejprestižnější světové knižní soutěže Man Booker Prize. A je opravdu na co se těšit. Podle Petera Florence, člena poroty, bylo získávání rukopisu nevydané knihy opravdu obtížným úkolem.

O nominované knize nakonec mohl říct jen to, že je to divoký a krásný román, který s přesvědčením a velkou silou promlouvá k nám všem. „Atwoodová sama sobě nasadila vysokou laťku, ale v této knize přelétá vysoko nad ní. Nemohu se dočkat, až si to všichni budou moci přečíst,“ sdělil.

České vydání závětí má na starosti nakladatelství Argo, které dříve vydalo i předchozí knihy Margaret Atwoodové. „Kniha vyjde pravděpodobně v dubnu nebo v květnu příštího roku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Martin Šust, vedoucí edice Fantastika nakladatelství Argo.