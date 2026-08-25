Po 63 letech končí The Hollies, jedna z nejslavnějších britských kapel

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  8:42
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The Hollies v roce 1964 | foto: Profimedia.cz

Hráli spolu víc než šest desetiletí, ale teď řekli dost. The Hollies, jedna z nejslavnějších britských kapel se rozhodla dál nepokračovat v koncertních turné. Důvodem je „odchod do důchodu“ zbylých hlavních členů skupiny, k jejímž hitům patří třeba Sorry, Suzane či Bus Stop.

Kapela, která svůj umělecký vrchol měla hlavně v 60. a 70. letech, své rozhodnutí oznámila na sociálních sítích.

Důvodem je zdravotní stav osmdesátiletého kytaristy Tonyho Hickse. „Tony se ze zdravotních důvodů rozhodl odstoupit od koncertování,“ píše kapela v prohlášení s tím, že k jeho rozhodnutí se ze solidarity přidal čtyřiaosmdesátiletý bubeník Bobby Elliott. Oba byli členy skupiny od poloviny 60. let.

„Po více než šesti desetiletích se turné The Hollies uzavírá s nesmírnou vděčností k fanouškům, kteří je podporovali po celém světě,“ dodává se v prohlášení.

Hicks a Elliott se do kapely dostali do The Hollies poté, co ve své kapele Dolphins upoutali pozornost zpěváka Allana Clarka a kytaristy Grahama Nashe. Ti založili skupinu v roce 1962.

Jak píše web ultimateclassicrock, ve zlaté éře v letech 1966-1974 nahráli celou řadu hitů.

Skladba Bus Stop je v roce 1966 katapultovala na 5. místo americké hitparády poté, co už předtím měli osm hitů v britské Top 10.

Kapela nakonec vydala 23 studiových alb a 67 singlů a dostala se také do Rock and Rollové Síně slávy.

holliesofficial

Due to health reasons, Tony has decided to step away from touring.

Out of respect for Tony and everything they have shared throughout their remarkable journey together, Bobby has also decided to retire from touring.

After more than six decades, The Hollies’ touring career will come to a close with immense gratitude to the fans who have supported them around the world.

20. srpna 2026 v 19:01, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 8:21
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