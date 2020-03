Po epidemii budeme divadlo vnímat jinak, myslí si ředitel Národního divadla Burian

PRAHA Ředitel Národního divadla Jan Burian v této chvíli odhaduje ztrátu první scény na 180 milionů korun. Podle něj není vyloučené, že první scéna začne hrát až na podzim, že tato sezona už de facto skončila. Ale ve hře jsou pořád ještě další alternativy.

LN: Národní divadlo už bezmála čtrnáct dní nehraje. A už se ani nezkouší. Jaká je bilance?

Nejen divadla budou uzavřena dlouho. Takovou situaci nepamatujeme. Umělci se učí a cvičí doma, mají konkrétní úkoly. Ostatní pracují z domova nebo v omezeném režimu. Šetříme, kde se dá. Některé náklady jsou ale stálé – spravujeme několik historických budov, ve kterých se musí topit, musí se hlídat i udržovat. Musíme vydávat prostředky na hygienická opatření. Platíme mzdy, což je většina našeho rozpočtu.

Finančně je Národní divadlo extrémně závislé na tržbách a dalších příjmech. Vstupné samozřejmě vracíme. V této chvíli odhadujeme naši ztrátu na víc než 180 milionů korun. Nejsme však sami.

LN: I když je těžké cokoliv odhadovat, návrat situace do normálu bude zřejmě ještě trvat. Znamená to předčasný konec letošní sezony?

Máme různé scénáře. Že budeme hrát až od nové sezony, je velice pravděpodobné. Připravujeme překládání některých nových produkcí do příští i přespříští sezony. A budeme asi muset i něco zrušit bez náhrady.

LN: Národní ovšem plánuje víc než dvě léta dopředu, jak budete řešit smlouvy s umělci?

V prvé řadě se musíme postarat o naše zaměstnance včetně angažovaných umělců.

LN: Budete například vyplácet honoráře za práci, která je dokončená, ale nemohla být provedena – od scénografie až po nastudování děl?

Odvedenou práci zaplatíme v souladu se smlouvami. Je nám to líto, ale neuskutečněné výkony zaplatit opravdu nejde. Není z čeho, nemáme příjmy. Všechny smlouvy analyzujeme a budeme postupovat podle práva. Nejde však jen o umělce. Neplatíme také například uvaděčkám a řadě dalších spolupracovníků, kteří s námi měli uzavřené jiné smlouvy než pracovní poměr. Jde o stovky lidí. Jednáme aktivně s ministerstvem kultury, které situaci chápe. Problém je ovšem masivní a v celém hospodářství.

LN: Národní je také fabrika, ale její výroba je vázaná na jeviště, máte v tomto směru náhradní program?

Vyrábíme inscenace již na příští sezonu. Zatím máme co dělat, ale problém nastane, když nebudeme mít dostatek předaných návrhů scén a kostýmů. Zkoušíme organizovat setkání inscenačních týmů přes internet, s nějakými omezeními to snad půjde. Potřebujeme ovšem také nakupovat látky a další materiál. Výrobu jsme také upravili tak, abychom ušili roušky pro naše zaměstnance, dodavatele, některé sociální služby i úřady.

LN: A co herecké ansámbly, plánují nějaké aktivity, třeba online a podobně?

Jsme aktivní na sociálních sítích. Balet pod heslem Protančíme tím. Opera je součástí evropského streamu. Činohra připravuje krátká videa. Laterna pravidelně na Facebooku přenáší cvičení. Chystáme změnu v marketingu i v reklamě. Spolupracujeme na edukačních programech a výzvách pro občany.

LN: Na webu je k vidění poněkud křečovitý skeč s herci Miklušem a Vančurou s logem ND. Co to má být?

Na webu je vidět i poděkování zdravotníkům od Davida Matáska, výzvy umělců k nošení roušek, dramaturgické lekce a řada dalších aktivit. Do debaty o vkusu jednotlivých čísel se pouštět nechci. Co se zdá jednomu trochu trapné, je pro jiného vtipné. Já jsem rád, že se tolik lidí z divadla pokouší zlepšit náladu. Ať už vtipy, či charitativními aktivitami.

Já sám se věnuji změnám v produkci, zajištění provozu a jednáním o budoucnosti. Jsem si jist, že začneme i o divadle přemýšlet jinak. Chci věřit, že nakonec vše povede k tomu, že si uvědomíme, které hodnoty jsou pro úspěšnou a bohatou demokratickou společnost důležité. V téhle reflexi bude mít divadlo, jako vždy v historii, své nezastupitelné místo.