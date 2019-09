‚Po Jokerovi budete potřebovat sprchu.‘ Temný film o zrodu slavného psychopata u kritiků bodoval

BENÁTKY Filmový Joker se představil na festivalu v Benátkách. Recenze vyzdvihují temné ladění snímku a hlavně herecký výkon Joaquina Phoenixe. Některým recenzentům vadí, že film selhává jako sociální komentář, kterým se nejspíš snaží být.

Arthuru Fleckovi se nikdo nesměje! To je ale špatně, protože Arthur chtěl být vždycky uznávaným stand-up komikem. Jeho maniakální vtipy ale publika v klubech spíše děsí. Arthur se začne pomalu propadat do svého vlastního šílenství. Mohla by vražda být vtipná? Snad ano, říká si Arthur, který přestává být sám sebou. Tak se zrodil Joker (anglicky šašek, ale také vtipálek), postrach s vražedným smyslem pro humor. Dle prvních reakcí kritiků jde o působivou podívanou.

„Nikdo, kdo uvidí tuhle verzi Jokera, už nikdy nebude potřebovat žádnou jinou,“ hodnotí David Sexton z deníku London Evening Standard.



„Ten film je jako pozdní verze kapitalismu odněkud z noční můry. Diskutabilně nejlepší horor od snímku Uteč. Joaquin Phoenix předvádí magický výkon,“ nešetří chválou Philip de Semlyen z magazínu Time Out.



Kritiky uchvátil hlavně herec v hlavní roli. „Joaquin Phoenix září v téhle temné podívané z komiksové stáje DC, která i přes jméno hlavního antihrdiny není vůbec k smíchu. Bude Phoenix druhým Jokerem, který získá Oscara?“ ptá se Pete Hammond z filmového webu Deadline.



„Joker funguje díky herectví Joaquina Phoenixe, který vytvořil mnohovrstevnatého hrdinu budícího strach. Zajistil si tak právoplatné místo vedle Heatha Ledgera a Jacka Nicholsona v galerii filmových Jokerů,“ pěje chválu Marlow Stern z webu The Daily Beast.



„Určitě si po shlédnutí Jokera budete muset dát sprchu, ale až uschnete a převléknete se, nebudete chtít nic jiného, než ten film analyzovat a pitvat,“ shrnul své dojmy v pozitivní recenzi Eric Elsenberg z webu Cinemablend.



Není všechno zlato...

„Když Jokera připravíte o celou jeho bezmála osmdesátiletou historii kulturní ikony a všechny odkazy na ty skvělé film ze sedmdesátých let, zbude jen herecký výkon Joaquina Phoenixe. Bylo jasné, že to veřejnost rozdělí na dva tábory,“ myslí si Alonso Duralde ve své nepříliš kladné recenzi.

Filmový blogger Glenn Kenny ještě přitvrdil. „Pokud budeme brát Jokera jako sociální kometář, že to zhoubný odpad,“ napsal.

„Chabá přetvářka, zjednodušená psychologie pro masy a politická analýza jako od frustrovaného teenagera,“ myslí si David Jenkins z webu Little White Lies.

Antihrdina s tradicí

Joker je klasickou filmovou postavou a nejznámějším nepřítelem superhrdiny Batmana. Vůbec prvním hraným Jokerem byl pro televizní seriál herec Cesar Romero. Výrazným Jokerem se poté stal herec Jack Nicholson v roce 1989 pro batmanovský film režiséra Tima Burtona. V roce 2008 si padoucha zahrál ve filmu Temný Rytíř dnes již zesnulý herec Heath Ledger. Podle kritiků i diváků byl Ledgerův Joker vůbec ten nejlepší. V letošním průzkumu serveru Ranker.com byl dokonce zvolen jako nejlepší filmový padouch všech dob. Porazil například i Dartha Vadera.

V roce 2014 se role Jokera zhostil herec Cameron Monaghan v seriálu Gotham, který stále běží. Právě Gotham se také věnoval zrození legendárního padoucha a zpracoval tak stejnou látku jako chystaný film. V roce 2016 se jako zatím poslední inkarnace Jokera představil zpěvák a herec Jared Leto ve snímku Sebevražedný oddíl. Letův herecký výkon i film samotný se ale od kritiky dočkaly spíše negativního ohodnocení.