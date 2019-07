Smrtící tlak na kaskadéry. Diváky už unavují speciální efekty, nebezpečnou akci chtějí vidět ‚naživo‘

LONDÝN/WASHINGTON/PRAHA Profesionální kaskadéři jsou v době popularity akčních trháků velmi žádaným zbožím. Diváci jsou totiž unavení z nepřesvědčivých speciálních efektů a chtějí reálné, nesimulované akce. Na řadu tak přichází kaskadéři - lidé, kteří umí velkolepé kousky. A reálně. Problémem je však to, že s nárůstem poptávky po nebezpečných akcích a tricích roste i riziko, uvádí The Guardian.

Filmařských nehod z poslední doby je celá řada. Například natáčení pokračování filmové série Rychle a Zběsile bylo zastaveno poté, co se vážně zranil jeden z kaskadérů. Brit Joe Watts spadl z výšky 9 metrů a utrpěl vážné zranění hlavy. Byl letecky přepraven do nemocnice a přiveden do umělého spánku. Nehoda se nyní vyšetřuje.



Předminulý týden v kanadském Torontu zahynul koordinátor speciálních efektů televizního seriálu o superhrdinech Titans. Studio Warner Bros v prohlášení uvedlo, že muž zemřel „při nehodě, ke které došlo v zařízení se speciálními efekty“. Warner Appleby byl údajně zasažen částí auta.

Poté, co spadl na betonovou podlahu, zemřel v červenci 2017 kaskadér John Bernecker. Nehoda se stala v Gruzii během natáčení seriálu Živí mrtví. O několik měsíců později zemřela bývalá profesionální silniční závodnice Joi „SJ“ Harrisová, když při natáčení Deadpool 2 ztratila kontrolu nad svým motocyklem v ulicích Vancouveru. Scéna vyžadovala, aby na hlavě neměla helmu.

Nutnost zavedení předpisů a regulací

Podle Raye Rodrigueze, manažera svazu SAG-AFTRA zatupujícího herce i kaskadéry, neustále roste tlak na větší a lepší kaskadérské kousky. „Jde o pokračující eskalaci, pokud jde o to, čeho mají v rámci profese dosáhnout a jaké triky mají zvládnout. Myslím si, že to má vliv na úroveň jejich bezpečí,“ řekl Guardianu. Problémem je podle Rodrigueze rovněž fakt, že jde o oblast, kde neexistuje příliš předpisů a regulací.



Alex Daniels, prezident Asociace filmových kaskadérů, má podle britského serveru podobné obavy. Ačkoliv během posledních let došlo ke zlepšení bezpečnosti, kvůli masivnímu nárustu poptávky po tomto oboru, dochází často k tomu, že práci získávají i nepříliš zkušení kaskadéři.



Zvyšující se nároky na přesvědčivost akčních scén se promítají také do herecké profese. Své o tom ví Daniel Craig, který se zranil během natáčení scén do nové bondovky, anebo Tom Cruise, který se poranil během natáčení akčního thrilleru Mission:Impossible - Fallout.

V USA, kde je odhadem 3 000 profesionálů v oblasti filmových triků, neexistuje žádný centrální orgán, který by držel dohled nad vývojem situace v oboru. Asociace kaskadérů je jen jednou z desítek regionálních skupin.

V Británii existují asociace i regule

Situace ve Velké Británii je odlišná, říká Jim Dowdall, předseda Britského kaskadérského registru (BSR). Společnost BSR byla založena v roce 1973 a pyšní se tím, že je nejstarší a největší kaskadérskou asociací v oboru. Dowdall, veteránský kaskadér, odhaduje, že BSR má ve Velké Británii asi 400 členů, což představuje více než 90 % britských kaskadérských umělců a koordinátorů.



Aby se uchazeči mohli kvalifikovat do BSR, musí absolvovat minimální počet dní na jevišti nebo ve filmovém souboru a musí být formálně kvalifikováni v minimálně šesti fyzických disciplínách, včetně bojových umění, jízdy na koni, trampolíny a kaskadérské jízdy. „Pokud byste začínali od nuly, trvalo by to obvykle dva a půl až tři roky,“ říká pro Guardian Dowdall. „A pokud se vám podaří dostat se do kaskadérského registru, neexistuje žádná záruka, že po zbytek své kariéry dostanete práci za jeden den.“ Získáte to jako řidičský průkaz.“

Riziko součástí profese

Výsledkem je, že bezpečnost kaskadérů je v Británii vysoká. „Druh zranění, které Joe Watts utrpěl tento týden, je neuvěřitelně vzácný vzhledem k počtu kaskadérských kousků, jež jsou ročně provedeny,“ uvádí Dowdall. Posledním takovým incidentem byla nehoda, která se odehrála během natáčení jedné ze scén Harryho Pottera v roce 2009. Tehdy jeden z kaskadérů po nepovedené létací scéně skončil ochrnutý.



V současnosti se ukazuje, že americký průmysl se snaží insipirovat tím britským. V roce 2018 zavedla SAG-AFTRA nové standardy a postupy pro kaskadéry, včetně povinných požadavků na základní výcvik.

Riziko však stále zůstává součástí této profese. „Není normální, aby člověk vyskočil z 30podlažní budovy nebo proletěl hořícími schody,“ dodává Dowdall.