Po stopách čistých pramenů. České studánky jsou opředeny pověstmi a legendami

PRAHA Díky Mladým ochráncům přírody běží už jedenáctým rokem Národní registr pramenů a studánek, v roce 2015 vytvořil aplikaci eStudánky Tomáš Klecandr. S knižní verzí nyní přichází Petr Kovařík.

Vodní zdroje jsou rozlišovány na studánky, prameny, studny, prameniště a jiné vodní zdroje. Autor Kovařík přidává poznámku hydrogeologickou, ve které rozlišuje vodu na vadózní, juvenilní, puklinovou, minerální vody, krasové, pokud jde o studny tak vodu artéskou, zkrátka „prameny“ všeho druhu. Nikde sice nenajdeme zmínku o vodě tisícileté, ale to nic nemění na tom, že autor uvedl čtenáře velmi zasvěceně do světa studánek a nezůstal jenom u pověstí, legend či místopisu, jak je uvedeno v podtitulu.

Právě i díky Mladým ochráncům přírody se obliba přirozených zdrojů podzemních vod znovu vrací, svou roli sehrává i změna klimatu, zejména suchý rok 2018, ale i rok letošní, který svými čtyřicetistupňovými teplotami ukázal , že není radno zapomínat, že přírodu je třeba ochraňovat , a to ve všech směrech. Autor v úvodu píše, že „…každý si může vyhledat zázračné studánky a prameny ve svém okolí“, přičemž zázračnými studánkami nenaznačuje jenom, že některým pramenům byla přisuzována moc kouzelná a zázračná, ale sám připomíná, že vodu můžeme považovat za skutečný zázrak, protože právě ona „je dárcem a udržovatelem života“.

V knize najdeme bezpočet legend a pověstí , které se k pramenům váží, a rozlišit hranici mezi historickou pověstí a legendou vůbec není jednoduché. Z textu vyzařuje badatelská poctivost, která zároveň naznačuje, že si autor uvědomoval, jak těžký úkol si stanovil. (Dokladem této poctivosti ať už citacemi z kronik, nebo uváděné načtené literatury, je to, že autor nezapomněl zmínit i Jindřicha Šimona Baara). Stejně tak těžké by asi bylo, kdyby se někdo pokusil zmapovat studánky „vojtěšky“ vzniklé skutečným autentickým působením sv. Vojtěcha, a pak těmi, které jsou jen na jeho počest pojmenovány. V knize nelze najít studánku Kloubovku u Kotouně, ani mohutný pramen v Lysolajích s Pannou Marií Bolestnou, ale to nic nemění na tom, že autor odvedl precizní práci a upozornil na životodárné prameny, kterých si mnohdy ani nevážíme. Potěšením je, že lidé se o tyto prameny začínají starat z vlastní iniciativy a může dojít i k novým objevům (např. autentická studánka Vojtěška v Bělčicích u Blatné).