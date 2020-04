Poděkujte tomu, koho máte rádi. Umělecká iniciativa Česká vděčnost chystá tři koronavirové výzvy

Můžeme být šťastní navzdory současným okolnostem? Jasně, že můžeme! Iniciativa Česká vděčnost chce pomocí technik z psychologie vytvořit různé tři výzvy na tří týdny. Cílem je propojit naši zem a vytvořit vlnu pozitivní nálady.

„Současná doba přímo vybízí k tomu, abychom se zastavili a zamysleli se nad úlohou druhých lidí v našem životě: Komu na nás záleží, kdo nám někdy v minulosti pomohl a my jsme mu zapomněli poděkovat, kdo je pro nás inspirací nebo vzorem, bez koho by byl náš život smutnější nebo složitější? Naše druhá výzva s názvem Nejsem ostrov vychází z významné studie Potřeba sounáležet, která byla publikována v roce 1995 a z vědecké perspektivy analyzovala skutečnost, kterou každý z nás intuitivně tuší – že nedílnou součástí naplněného života jsou kvalitní vztahy s druhými. Lidé, kteří mají pevné sociální vazby, jsou nejen šťastnější, ale také zdravější a dožívají se vyššího věku,“ představuje druhou výzvu autor iniciativy Česká vděčnost Jakub Jahn.

Druhou výzvou, do které se může zapojit úplně každý, je napsat krátkou zprávu někomu, koho máme rádi nebo komu máme potřebu poděkovat. Může se jednat o někoho z našich blízkých nebo někoho z naší minulosti. Může se jednat o známou osobnost, která je pro nás vzorem a inspiruje nás, nebo se může jednat o úplně neznámého člověka, který nám svojí prací ulehčil život. Napište krátkou zprávu, kde popíšete, jak vám tento člověk pomohl, poděkujte mu a zprávu mu pošlete nebo zveřejněte na sociálních sítích.



V uplynulých dvaceti letech pozitivní psychologie velmi přesvědčivě dokázala, že kvalita života a osobní štěstí nezáleží na vnějších okolnostech. Je to způsob uvažování, dovednost, která se dá naučit podobně jako sport nebo hrát na hudební nástroj.„Proto přicházíme s třemi jednoduchými výzvami, které může plnit každý z nás. Od dětí po seniory. Jsou to techniky, které vycházejí z poznatku pozitivní psychologie, a u kterých je vědecky potvrzené, že zlepšují kvalitu života a přináší do života více štěstí,“vysvětluje Jakub Jahn.