Podle Clooneyho je Orbán jedním z příkladů nenávisti ve světě. Je za tím Soros, ohradila se maďarská vláda

Budapešť Maďarská vláda se ohradila vůči slovům hollywoodského herce George Clooneyho, jenž v rozhovoru pro magazín GQ označil premiéra Viktora Orbána za jeden z příkladů „zloby a nenávisti“ ve světě. Mluvčí kabinetu prohlásil, že americký herec a režisér tlumočí názory amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose. Informovala o tom agentura Reuters.

George Clooney se v rozhovoru rozpovídal o svém chystaném filmu Půlnoční nebe, jenž se odehrává v roce 2049 v postapokalyptickém světě a který režíroval a hraje v něm i hlavní roli. Při povídání o filmu nastínil i to, jak vnímá současnost. „Kolik nenávisti a zloby všichni v tomto historickém momentu zažíváme, všude na světě - ať už jde o Bolsonara v Brazílii nebo Orbána v Maďarsku,“ řekl Clooney, jenž kromě maďarského premiéra zmínil i brazilského prezidenta. A dodal, že pokud by byla zloba a zášť ponechána jen tak, mohla by realita v budoucnu vypadat jako v jeho filmu.



Agentura Reuters k jeho slovům podotkla, že Viktor Orbán je u moci už více než deset let a za tu dobu vybudoval neliberální režim s centralizovanou mocí a nacionalistickou ideologií. Připomněla rovněž, že řada představitelů Evropské unie Maďarsko už léta kritizuje za erozi principů právního státu a občanských práv.

Maďarská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Mluvčí vlády Örs Farkas ve státní televizi prohlásil, že Clooney tlumočí proimigrační postoj George Sorose, kterého kvůli jeho liberálním názorům považuje Orbán za svého nepřítele. „Je celkem zklamání, že existují herci, dokonce nepolitičtí herci, kteří naplňují Sorosovy politické záměry,“ cituje Farkase server Hungary Today.

Mluvčí ministerstva zahraničí Tamás Menczer pak označil Clooneyho slova za hloupá. „George Clooney je dobrý herec, za to zaslouží respekt, ale... nikdo by ho neměl považovat za globálního politického věštce,“ prohlásil Menczer.

George Clooney reagoval prohlášením, které poskytl jeho agent maďarskému serveru Telex.hu. Herec v něm uvedl, že „Orbánova propaganda lže“, a dodal, že se Sorosem se setkal jen jednou. Styděl by se prý, kdyby proti autoritativnímu režimu nevystoupil.