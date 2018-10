Ve Veletržáku se rozezní elektronická exploze. Začíná třídenní Lunchmeat

Veletržním palácem se už ve čtvrtek na tři dny rozezní elektronická hudba. Až do nedělního rána bude objekt národní galerie v Praze patřit již proslulému festivalu Lunchmeat, který už podeváté hostí zajímavá jména elektro scény. Letos mají posluchači možnost vybrat si až z padesáti umělců, a to i z českých řad. Kromě nich scénu ovládnou také vizuální umělci a světelní designeři.

Lunchmeat asi netřeba posluchačům elektronické hudby dlouze představovat. Třídenní festival bývá každý rok vrcholem hudebního podzimu. Do pražských Holešovic, konkrétně do podzemí Veletržního paláce přijede řada producentů a DJs současné elektronické hudby, stejně jako přední světoví vizuální umělci a světelní designeři. Vizuální show patří každoročně k Lunchmeatu.

50 producentů

Živá audiovizuální vystoupení letos chystají Actress, Aïsha Devi & Emile Barret, Amnesia Scanner, Claro Intelecto & Moire, Demdike Stare & Michael England, Fatima Al Qadiri & Transforma, Lanark Artefax či Lee Gamble. Vystoupí také Neon Chambers (ze spojení Sigha & Kangding Ray) & Gabriela Prochazka.

Nové a dobře hodnocené album Safe in the Hands of Love představí skvělý Yves Tumor. Novozélandský hudebník Fis pak dorazil do Česka na dvoutýdenní seanci, aby s vizualisty Lunchmeatu připravil světovou premiéru nové AV live show.

Kromě toho Lunchmeat čeká i oslava významných výročí dvou významných britských labelů. Klubové trendsettery Night Slugs budou v rámci jejich „10th Anniversary Showcase“ reprezentovat Bok Bok, L-Vis 1990 a Girl Unit. „O vizuální stránku živých setů všech tří hudebníků se postará Nic Hamilton.

Studio Lunchmeat: Kreativní studio zaměřené na digitální média specializované na design, interaktivitu a uživatelský zážitek

Legendární Downwards Records slaví už 25. výročí. Do Prahy přijede jeden ze zakladatelů labelu Regis. „Živý AV set představí také Grebenstein & Seefried. Syrovou a živelnou hudbu se silnými africkými vlivy přivezou z lisabonských předměstí zástupci labelu Príncipe,“ uvedl programový ředitel Jakub Pešek.

Lunchmeat předvede také 18 lokálních umělců, kteří na festivalu vystoupí, patří Awali & Frances Sander, Citty & Aeldryn, Enchanted Lands & Wim Dehaen, Exhausted Modern nebo Two Pixels Above. LOFN zahraje živě, svými DJ sety pak přispějí Kewu, Møreti, NobodyListen, NRMN, PSJ, Trevor Linde a whydie?

Publikum se může těšit na komplexní intenzivní audiovizuální zážitek. Festival se navíc v posledních letech rozrostl. Kromě českých posluchačů získal kredit i zahraničních médií i diváků, kteří tvoří téměř třetinu návštěvníku. Právě to je důvodem, proč letos zařadil umělecký tým Lunchmeatu na line up i české producenty. „Jsme rádi, že festival funguje oběma směry,“ uvedl programový ředitel Jakub Pešek.

„Do Prahy se snažíme přivážet to nejzajímavější a nejaktuálnější, co se v Evropě i zbytku světa na poli elektronické hudby děje. Zároveň nás těší, že můžeme mezinárodnímu publiku představit naše nejoblíbenější domácí tvůrce,“ dodal.