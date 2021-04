Pohádka o kuřeti nebo horor s Jessicou Chastainovou. Na co se v televizi podívat v sobotu?

PRAHA Na co se v televizi podívat v sobotu 3. dubna? Server Lidovky.cz vám přináší pět tipů.

Hop

Nova Cinema, 11:45

Králíček Hop chce být rockovou hvězdou. Jednou ho srazí auto, ve kterém jede malý Fred. Tomu se Hopa zželí a vezme ho k sobě domu, aby se o něj staral. Mezi oběma zvířátky se vytvoří hluboce přátelské pouto. A kdo ví, možná i na ten rokenrol dojde...



Osudové léto na Mallorce

Prima Love, 12:15

Victoria Körnerová letí z Hamburku na Mallorcu, kde se setkává se svým mužem Nico Körnerem, se kterým ale už deset let nežije. Cílem cesty je dokončit rozvod a vypořádání s majetkem. Jenže právě ve španělském ráji to mezi nimi znovu zajiskří. To by to nebylo romantické drama, když by se do toho nepřipletl ještě někdo třetí. Jak to asi celé dopadne?



Dařbuján a Pandrhola

Prima, 16:10

Chudý horník Kuba Dařbuján uzavře smlouvu se Smrtí. Pokud bude stát Smrťák u nohou postele může pacienta uzdravit, pokud u hlavy, není již nemocnému pomoci. Dařbuján si uvědomí, že může konečně vyzrát na zlého a lakomého Pandrholu.



Muž z Ria

ČT2, 20:00

Adrien Dufourquet (Jean-Paul Belmondo) přijíždí se snoubenkou do Paříže. Dívka je vzápětí unesena a mladík se musí vydat za její záchranou. Podívá se do exotických lokací a zažije nepopsatelné dobrodružství.



Purpurový vrch

Nova Cinema, 22:10

Edith Cushingová je na svou dobu velmi emancipovaná dívka s literárním talentem a nepěkným traumatem z dětství, s nímž se vypořádává právě psaním. Záhadnému cizinci, siru Thomasi Sharpeovi , se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on. Dokonce tak, že po tragické otcově smrti brzy odloží smutek a provdá se za něj. Díky sňatku se stane spolumajitelkou panství Purpurový vrch, jemuž vévodí majestátní, leč chátrající viktoriánský dům. V jeho zdech se ale skrývají velmi temná tajemství.