Pohádková nálož a klasický western. Na co se v televizi podívat v neděli?

PRAHA Na co se vyplatí dívat 21.dubna v televizi? Server Lidovky.cz nabízí několik tipů a poví Vám, proč se vyplatí je sledovat.

Kouzelná romance (2007)

Nova, 11:00

Princezny, ty to mají jednoduché. Když ale zlá královna unese jednu takovou, možná z čiré závisti, problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Nebohá princezna je kouzlem odeslána do světa, kterému chybí naděje - dnešního New Yorku. Zachránit ji může jedině láska krásného prince. Tady ale nejsme v pohádce. Nebo snad ano?



Proč sledovat: odlehčená pohádka potěší děti i dospělé. V hlavní roli se představí na Oscara šestkrát nominovaná Amy Adamsová. V dalších rolích se pak objeví Susan Sarandonová nebo Patrick Dempsey.

Lucie, postrach ulice (1984)

Nova Cinema, 13:30

Co ona to ta Lucie zase vyvedla?! Šestileté děvčátko tráví poslední prázdniny před nástupem do školy v naprosté nudě. Všichni její kamarádi jsou totiž ještě někde na dovolené. Jediný parťák na hraní v okolí je ale raubíř Osvald. Ten Lucii navede ke krádeži v obchodním domě. Když ale dívka sáhne po krabičce s modelínou, začnou se dít věci...

Proč sledovat: vrchol českého umění s filmovými triky 80. let. Režisér Jindřich Polák kromě Lucie, postrachu ulice natočil i řadu jiných výborných filmů. Jmenujme například Nebeské jezdce (1968) nebo Zítra ráno vstanu a opařím se čajem (1977).

O statečném kováři (1983)

ČT1, 14:00

Mikeš (Pavel Kříž) je švarný jinoch, který má odvahy na rozdávání. Rozhodne se tedy vydat do světa a na své cestě se spřátelí s dvěma siláky, Ondřejem a Matějem. Spolu se vydají zachránit tři zakleté princezny. Zachránit dvě je poměrně jednoduché, ale osvobodit třetí, tu nejkrásnější, bude mnohem větší oříšek. Když mají Ondřej a Matěj po jedné princezně, rozhodnou se, že mají Mikeše právě tak dost...

Proč sledovat: klasická česká pohádka je variací na příběh o Nebojsovi. Doprovází ji vynikající hudba Petra Ulrycha.

Zlomené kopí (1954)

ČT2, 20:00



Matt Deveraux (Spencer Tracy) je rančer a tvrďák každým coulem. Když mu důl na měď začne otravovat vodu na jeho pozemku, vezme spravedlnost do vlastních rukou a důl zničí. To ale neměl dělat. Kromě toho, že se kvůli tomu rozhádá jeho vlastní rodina, se majitelé dolu začnou hádat o své právo. Soud odsoudí Matta ke třem letům žaláře, které na sebe ale vezme jeho dobromyslný syn Joe. Matt nicméně netuší, že Joe byl jeho jediným zastáncem, protože zbylí tři synové už spřádají plány na to, aby odstranili otce ze scény...

Proč sledovat: starý westernový biják toho nejlepšího zrna. Silný příběh jednoho rančera natočil režisér Edward Dmytryk (Vzpoura na lodi Caine, Raintree County).