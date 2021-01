Fanoušci odsuzují možný vznik seriálu ze světa Harryho Pottera, vadí jim transfóbní výroky Rowlingové

LONDÝN Společnost HBO údajně chystá nový seriál z kouzelnického světa Harryho Pottera. Fanoušci projekt ale předem kritizují. Důvodem jsou transfóbní výroky spisovatelky J. K. Rowlingová, autorky knižní předlohy.

Někteří uživatelé na sociálních sítích dávají najevo své rozhořčení z chystaného hraného seriálu pro službu HBO Max. Důvodem jsou transfóbní výroky spisovatelky J. K. Rowlingové, jenž rozdělily kulturní obec na dva tábory - jedni se jí zastávali, druzí zatracovali. V případě seriálu by ale Rowlingová jakožto autorka předlohy získala velkou sumu peněz, což jejím odpůrcům také vadí.

„Harry Potter byla největší součást mého dětství. Kdyby Rowlingová nebyla taková transfóbní kráva, určitě bych se na ten seriál těšila,“ napsala na Twitter Sara Clementsová. „Pokud je Rowlingová součástí, nechci to,“ napsal jiný z uživatelů.



„Tohle všechno znamená, že dostane ještě více peněz a nebude nijak trestaná za svou opakovanou a ubližující transfóbií,“ myslí si Steph Kyriacou, redaktor queer serveru Pinknews.com.

Je pravda, že Rowlingová jakožto autor vlastní práva na celou značku a z toho plynoucí tantiémy. Pokud by ale seriál nedopadl, rozhodně by to neznamenalo, že by byla Rowlingová odstřihnutá od příjmů, jak si přejí její odpůrci. Spisovatelce stále plynou peníze z filmové ságy, zábavního parku, knih, videoher a masivního prodeje reklamních předmětů.

Několik uživatelů poukázalo, že oznámení o novém seriálu ze světa Harryho Pottera přišlo hned poté, co prezident Joe Biden zrušil Trumpův zákaz translidí sloužících v americké armádě.



Persona non grata

Dne 6. června 2020 sdílela autorka knižní ságy o Harrym Potterovi na svém Twitteru příspěvek o menstruaci s posměšným komentářem. Fanoušci začali spisovatelku obviňovat z transfóbie. Proti Rowlingové se postavili i někteří herci z filmové adaptace Harryho Pottera včetně Daniela Radcliffa a Emmy Watsonové.

Spisovatelka svým kritikům odpověděla v dlouhém příspěvku na svých webových stránkách. Uvedla pět důvodů, proč má být současný transsexuální aktivismus nebezpečný. Jako hlavní uvádí fakt, že aktivismus vymazává slovo pohlaví a s tím související společenskou debatu. Nahrazuje ho fakticky bezvýznamovým slovem gender. Jako další důvody uvádí účinek na dětskou výchovu a oběti sexuálního násilí, potlačování svobody slova a problémy s lékařskou změnou pohlaví.

Připomínáme, že Rowlingová nebyla z transfobie nařčená poprvé. Loni v prosinci se na Twitteru zastala britské vědkyně Mayi Forstaterové. Ta tvrdila, že transsexuální ženy nemohou zcela změnit své biologické pohlaví a stálo ji to kariéru. V roce 2018 Rowlingová zase kladně reagovala na twitterový příspěvek o tom, že transsexuální ženy jsou zkrátka jen „muži v šatech“.