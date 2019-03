Policista Jiří Mádl strká nos tam, kam nemá. Režisér Sedláček natáčí detektivku Sever

MOST Komu by se stýskalo po Severních Čechách, jak je vykreslil například populární seriál Most!, ten nemusí zoufat. Právě na sever zasadili děj připravované detektivky scenárista Zdeněk Zapletal a režisér Robert Sedláček. V hlavní roli se představí Jiří Mádl.

Petr Svoboda začíná na úřadě, kdy se mu nelíbí některé změny v územním plánu, šťourá do toho, nechce se toho pustit. Nakonec odejde k policii, tam zase začne strkat nos do jiných věcí. Zjistí, že územní plánování měla něco společného s tím, co řeší za případ, a začnou se mu některé věci spojovat dohromady. Ne vždy má ve svých tezích pravdu, ale často je jeho uvažování správné. Proto se vydává pátrat a získává tak nové nepřátele,“ popisuje Jiří Mádl svou postavu a naznačuje tím spád děje Severu.

Štáb natáčí v trojúhelníku měst Teplice, Bílina a Ústí nad Labem, symbolem minisérie bude podle Sedláčka skalnatý vrch Bořeň: „Byl jsem u některých skutečných událostí, které se staly na trase Bílina, Ústí nad Labem. Máme možnost natáčet v autentických prostorách,“ doplňuje režisér Robert Sedláček. Natáčení začalo v prosinci loňského roku a skončit by mělo na začátku května.

Kromě Jiřího Mádla diváci uvidí třeba Petru Špalkovou, Taťjanu Medveckou, Martin Myšičku nebo Štěpána Benoniho.