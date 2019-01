Politická korektnost jako měřítko? Oscar za nejlepší film může poprvé získat černošský superhrdina

PRAHA Z letošních nominací na Oscara nejvýrazněji vyčnívá film, jenž nemá nejvíce nominací. Největší pozornost přitahuje komiksový snímek Black Panther náležící do filmového univerza studia Marvel. Příběh o superhrdinovi černé pleti je první komiksovou adaptací, která si došla pro nominaci za nejlepší film. Podle expertů je nominační úspěch Black Panthera součástí širšího trendu sledovaného Americkou filmovou akademií. Vítězové si přeberou sošky 24. února.

„Původně se o Black Pantherovi mluvilo spíš jako o jednom z důvodů, proč chce akademie zavést novou kategorii pro populární filmy. Z toho sešlo a jeho nominace je možná jakési ‚bolestné.‘ Zároveň je to snímek, který důrazně podporuje černou identitu a zároveň sklidil mohutný úspěch napříč všemi etniky i věkovými skupinami, takže velmi dobře zapadá do politické linie současné akademie,“ míní filmový publicista LN Marcel Kabát.

Cestu k nominaci příběhu o uvědomělém vládci smyšlené africké země s výjimečnými schopnostmi a silně vyvinutým cítěním pro svůj lid usnadnila snaha akademie, která se chce zbavit nařčení z uzavřenosti. „Z hlediska kvalitativního zas tak výjimečný není. Ale dá se říct, že akademie se bojí další kontroverze, že vynechává afroamerické filmaře. Takže nominovala film, který je pro tu komunitu výrazný,“ říká filmový publicista Vít Schmarc.

Filmový kritik Kamil Fila ale upozorňuje, že ve filmu tematizovaná rasová problematika není jediným kritériem úspěchu Black Panthera. Podle něj není ani nejdůležitějším. „U Black Panthera se sešly tři věci. Je to úspěšný miliardový film, komiksy jsou dnes už zavedený žánr a zmíněná rasová tematika je až třetí v řadě. Akademie se snaží vybírat i velké a veřejností dobře přijaté filmy, aby přilákala publikum. Oscarům dlouhodobě klesá sledovanost.“

‚Úzkostlivá snaha o diverzitu‘

Black Panther zapadá do trendu, jenž je z letošních nominací patrný zdaleka nejvíce. Do boje o sošky v hlavních kategoriích posílají akademici mimořádně různorodé filmy. Vedle zmíněného komiksu jsou to přístupné divácké hity jako Bohemian Rhapsody či Zrodila se hvězda, originální počiny se silnou autorskou vizí Roma nebo Favoritka a dramata s politickým nebo sociálním přesahem Vice a BlacKkKlansman.

„Je znát snaha o diverzitu, akademie si stále dobře pamatuje skandál, kdy byly herecké nominace dva roky výhradně bílé. Filmový průmysl nabízí kvalitní snímky s účastí etnických menšin a akademie se naučila si jich všímat,“ říká Kabát. „Akademie se tam snaží dostat co největší spektrum filmů. Ne co nejvíc, ne co nejvíc podobných ale co nejpestřejší spektrum, v tomto ohledu je to až úzkostlivá snaha,“ míní Fila.

Akademici letošními nominacemi jednak reagují na dřívější kritiku své strnulosti, současně se ale jejich sbor proměňuje zevnitř. „Akademie prošla výraznou personální obměnou, byla tam snaha zastoupit vynechané skupiny. Takže se v ní objevila spousta zajímavých osobností. Můžeme to vidět i v tom, že v nominacích na režii jsou dva neanglicky mluvené filmy, což už se nestalo velmi dlouho,“ všímá si Schmarc.



Zmíněnými filmy jsou umělecké romantické drama Studená válka polského tvůrce Pawla Pawlikovskeho a formálně vytříbená osobní zpověď respektovaného mexického režiséra Alfonsa Cuaróna Roma. Cuarónův poslední snímek nasbíral spolu s Favoritkou nejvíce, deset, nominací. Roma také znamená průlom pro streamovací službu Netflix. Jde totiž o první film z její produkce, jenž se utká o sošku pro nejlepší snímek.

Netflix boduje

Freddie míří i na Oscary V neuvěřitelném tažení pokračuje životopis zpěváka Queen Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody. Navzdory produkčním problémům, přeobsazování hlavní role či změnám v tvůrčím týmu je kasovním hitem, nečekaně pak sbírá i ceny.

Po úspěších na Zlatých glóbech získal i pět nominací na Oscara včetně nejlepšího filmu a hlavní mužské role. „Přijetí filmu od zámořské kritiky bylo velice rozpačité, ale ten film je fenomén. Obrovskou roli v tom sehrávají divácké sympatie, zároveň je vztah ke Queen hluboko zakořeněný nejen u nás, ale i v Anglii a Americe, že mě to až šokuje," hodnotí Vít Schmarc.

„Film, který měl tak mizerné přijetí a tak mizernou pověst, je teď najednou jedním z největších favoritů výročních cen, o tom by měl někdo napsat analytickou studii,“ dodal.

„Roma má údajně jednu z nejnákladnějších kampaní v dějinách Oscarů. Netflix se snaží ukázat všem obhájcům tradičního filmového průmyslu, že i on je producentem filmů, které mají potenciál zabodovat v baštách staré dobré kinematografie,“ říká Schmarc. „Lidi se dívají na Netflix, Netflix má novou sílu a je snaha k němu přitáhnout pozornost a předvést, že dělá výjimečné filmy,“ podotýká Fila.

Kabát má za to, že z letošní oscarové všehochuti nevystupuje žádný snímek, jenž by byl jasným favoritem. „Dalo by se říci, že nominace nabízejí ode všeho trochu, řadu dost rozdílných snímků, jejichž společný jmenovatel je asi jen jakási obecná lehce nadprůměrná kvalita. Není tam žádná velká provokace ani film, ze kterého by se tajil dech,“ míní publicista z LN.

Schmarc si všiml, že navzdory evidentní snaze akademie dbát při nominacích na pestrost se i letos objevují kritické hlasy. Nominace za režii si totiž rozdělili výhradně muži. „Zas to není tak diverzifikované, jak by si spousta lidí představovala. Pokud se tohle stane letos výrazným tématem, tak protože se akademie snaží reagovat na kontroverze, za rok se můžeme dočkat filmu, který tam bude hlavně proto, že ho natočila žena.“