Politiky už máme všichni plné zuby, říká komik Jim Jefferies, kterého čeká pražská premiéra

PRAHA, LOS ANGELES Jim Jefferies, rozený Australan a čerstvě občan Spojených států, který do Američanů šije s jehlou ostrou jako málokdo. Stand-up komik a herec se proslavil svým nekorektním politickým humorem a tvrdým postojem k otázce držení zbraní. Čeští diváci ho mohou vidět na Netflixu, kde má už tři celovečerní show, a poprvé také naživo 9. prosince 2019 v Kongresovém centru v Praze. Lidovkám.cz se po telefonu z Los Angeles svěřil, co si na Česko přichystal.

Lidovky.cz: Jste aktuálně na tour v Americe. Tvrdíte, že na šňůře kynete. Tloustnete už?

Ještě ne, jsem na cestách teprv pár týdnů, ale až přijedu do Prahy, tak určitě tlustší budu.

Lidovky.cz: Vytváříte politické glosy na míru zemím, ve kterých vystupujete?

Vlastně ne. Když jsem vystupoval v Austrálii nebo v Británii, tak se to nabízelo, protože o těch zemích vím tolik, abych jim mohl vyčinit, co dělají špatně. Ale v tuhle chvíli ani moc politiky do svých show nedávám. Namluvil jsem se dost o politice v televizi, a teď se snažím prostě napojit na lidi v sále a rozesmát je.

Lidovky.cz: To je škoda, máme tu výživný materiál. Náš prezident, se v zahraničních médiích objevuje jako populista, který by nejraději proti novinářům použil kalašnikov, a také je často přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Stejně jako náš premiér. Takže by možná stačilo, kdybyste zrecykloval své vtipy o Donaldovi.

(Smích) Stejné vtipy s jiným jménem? To by taky mohla být cesta. Zdá se, že skoro každá země má svého Trumpa. Jen ne s tak nepřehlédnutelným účesem a opálením.

Lidovky.cz: V čem se vlastně liší vaše show v Americe a v Evropě, tedy v zemích, kde není angličtina úřední jazyk?

Já to vlastně moc neměním. Snažím se neutahovat si jen z amerických problémů nebo z věcí, které nás rozdělují. To by vás nebavilo. Vlastně budu hodně mluvit o tom, co nás spojuje.

Lidovky.cz: Pro spoustu lidí v sále bude možná těžké pochopit v angličtině všechny pointy, vyřešíte to titulky?

(Smích) Nemyslím si, i když kdo ví, třeba to někdo zařídí. Je mi jasné, že když se na mě díváte na Netflixu, tak si pustíte titulky, ale já se hlavně pokusím vyslovovat co nejzřetelněji. A víš jak. Ta show bude mít dvě hodiny, takže když někdo neporozumí všemu, pořád mu zbude dobrá hodinka vtipů.

Lidovky.cz: V roce 2016 jste musel novinářům vysvětlovat, že vaše show není TED Talk, ale stand-up. Tedy, že nemají brát všechny vaše vtipy jako vyjádření osobních přesvědčení. Pochopili to od té doby?

Ono je to složitější, neřekl bych, že jen vtipkuju. Ano, jsme komici a vytváříme humor. Některá moje prohlášení, třeba ta o politice, ale vyjadřují nějaký skutečný postoj. A je důležité, aby diváci cítili v daných situacích rozdíl.

Lidovky.cz: Upřímně jsem asi ještě neviděla komika, který by byl sympatizantem Donalda Trumpa, to jeho voliči nechodí na stand-upy? A ti, kteří přijdou na vás, musí odejít docela naštvaní, protože si z nich umíte řádně utahovat.

(Smích) Určitě existují komici, kteří jsou politicky vyhraněnější než já, já jsem vlastně upřímně někde uprostřed. I když se dá se říct, že jsem třeba víc liberál, než jiní.

Jde o to, že ten druhý směr nemá v zahraničí takový ohlas, jako my.

Někdy mám pocit, že už máme politiky všichni plné zuby. Mam sice pořád dost názorů o politice, ale už necítím tolik jako dřív, že bych je chtěl zmiňovat ve své show.

Lidovky.cz: Víte, že nejgooglovanější otázka o vás je: Kdo je Jimova žena?

Ha, nemyslím, že by to bylo proto, že se mnou chtějí lidi chodit, ale že si kladou otázku: Kdo by s takovým chlapem chodil?

No, pro ty, které to zajímá: Mám skvělou přítelkyni i bývalou ženu, s kterou máme dítě. Myslím, že to mám ze ženskýma teď vyřešené a jsem šťastný.

Lidovky.cz: Byl jste vlastně někdy v Česku?

Tak 16 let zpátky, na pětidenních prázdninách. Hodně jsme tenkrát pili, ale stejně musím říct, že je to nádherné město. Praha je v mojí top trojce míst a fakt se tam těším, plánuju si tam na tour udělat den volna navíc.

Lidovky.cz: Na pódiu popíjíte z lahve, je to pivo? Dáte si tu během show pivo?

Neplánuju pít přímo na pódiu, dám si pravděpodobně ale pivko po show.

Lidovky.cz: V Česku to na tom nebylo nic pobuřujícího, tady si dáváme pivo i k obědu.

Já vím, tohle přesně mám na Evropě rád!

Lidovky.cz: U nás nemáme takovou tradici stand-upů jako ve Státech. Naši nejslavnější komici se většinou uchylují k hraným scénkám, písničkám. Jedna z našich nejpopulárnějších komiček dělá vtipy o Austrálii ve stylu: „Celou dobu jsem tam nečůrala, abych si nenach*ala do huby.” Nebojíte se, co vás tu čeká?

Myslím, že není nic špatného na bláznivých stand-upech. I já občas dělám skoro až pitomý stand-up.

Kdo ví, jestli všechno, co jsem odehrál na svých Netflix speciálech se líbí všem, jestli to v Česku bude fungovat. Možná máte jiný smysl pro humor, uvidíme. Ale musím říct, že jsem potkal prvotřídní stand-up komiky po celém světě, není to jen americká záležitost.

Lidovky.cz: Jaké byly vaše důvody pro odstěhování se z Austrálie do Ameriky?

V Americe jsem začal žít život, který bych v Austrálii nemohl mít. V Austrálii je populace kumulovaná do několika měst, a já bych tam nejspíš skončil jako DJ v rádiu. V Americe jsem se dostal k sitcomu, vlastní TV show, vlastním Stand-up speciálům. Potkal jsem tu většinou dost přátelských lidí. A v neposlední řadě - můj syn je americký občan. Já nikam nejdu, jsem tu doma. Já jsem americký občan a jsem na to hrdý.

Lidovky.cz: Ano, čerstvě. Vím. Ale to je současnost, myslím na vaše první pohnutky Austrálii opustit.

Taky jsem žil ještě k tomu deset let v Británii.

No a se mnou a Austrálií je to takhle, já jsem dost bledý. Moje kůže je světlá a v Austrálii se spálíte hodně snadno. (Smích)

Rád žiju v noci, chodím do comedy clubů a na show, a Austrálie je úžasná země, ale větší nabídka v tomhle odvětví je například právě v Londýně.

Lidovky.cz: Jste populizátorem anglické nadávky „cunt“, což by se dalo přeložit jako „kr*tén.“ Jak jím nebýt?

(Zaskočený) To je velká otázka! Já se snažím nebýt kr*ténem každý den, každé ráno, co vstanu z postele!

Myslím si, že nebýt kr*ténem je neustále probíhající proces a boj s biologií. Práce na sobě.

Jak nebýt kr*ténem? Uvědomovat si, kdy za kr*téna jsi. Což je nesmírně choulostivé!