Polonazí influenceři zaplavují skutečný Černobyl. Zachovejte pietu, zlobí se tvůrce seriálu

ČERNOBYL/PRIPJAŤ/MOSKVA/PRAHA Popularita minisérie Černobyl způsobila, že se do oblasti vydává stále více turistů. Mezi nimi i influenceři, celebrity ze sociálních sítí, kteří se v zóně fotí ve spodním prádle. Na situaci reagoval už i Craig Mazin, tvůrce seriálu.

Cestovní kanceláře, které nabízejí výlety do Černobylské zóny, zažily nárůst návštěvnosti zhruba o 40 % (psali jsme ZDE). Toho využívají celebrity na sociálních sítích, takzvaní influenceři. Ti se na popularitě seriálu „přiživují“ a v zóně, kde se v roce 1986 odehrála tragédie s dopadem na tisíce lidských životů, se fotí jen ve spodním prádle nebo dělají nevhodná gesta. Záležitost je populární hlavně na fotografické sociální síti Instagram pod heslem #Chernobyl.

Patrně největší negativní ohlasy vyvolala fotka instagramové modelky s přezdívkou nz.nik (úvodní fotka článku). „Lidé tam umírali děsivým způsobem, projev trochu úcty,“ okomentovala jednu z takových fotek uživatelka Anna Taylorová. „Že ti není hanba!“ napsala zase uživatelka Nora Sangová. „Co je další stupeň? Budeš ukazovat svůj holý zadek na hřbitově?“ neskrývá svůj názor uživatelka Vicky Todorová.



Na situaci musel zareagovat i Craig Mazin, tvůrce minisérie. „Je fantastické, že seriál Černobyl zvýšil zájem o turistiku do černobylské zóny. Ale ano, už i já jsem viděl ty fotky, které kolují po sociálních sítích. Pokud zónu navštívíte, uvědomte si, jaká tragédie se tam odehrála. Chovejte se v úctě k těm, kteří tam zahynuli nebo tam trpěli,“ napsal Mazin na svůj Twitter.

Podobné kontroverze vznikly v roce 2014, kdy internet obletěla fotka dívky z koncentračního tábora Osvětim. Mladá Američanka Breanna Mitchellová se usmívá mezi budovami bloků, kde osvětimští vězni bydleli. Přitom nevhodných fotek z koncentračního tábora je mnohem víc. Instagram je například plný snímků, kde návštěvníci koncentračního tábora vesele balancují na nechvalně proslulém kolejišti u Osvětimi, po kterém přijížděly do tábora židovské transporty.



„Pokud navštívíte Osvětim, tak si uvědomte, že jste na místě, kde zemřelo více než milion lidí. Respektujte jejich památku. Je mnoho lepších míst, kde můžete balancovat na trámu, než na kolejišti, které vezlo stovky tisíc lidí vstříc jisté smrti,“ okomentovala konkrétně tyto případy správa památníku Osvětim.



When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl