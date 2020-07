Polské okamžiky. Přečtěte si eseje o klíčových momentech dějin našich sousedů

VARŠAVA/PRAHA Polské okamžiky je projekt, který se zrodil z koronavirového omezení kulturních akcí. Polský institut v Praze s podporou redakce Orientace LN shromáždil a připravil k online publikování přes 20 esejů věnovaných moderním polským dějinám, které se za posledních několik let objevily v naší příloze.

Není to převážně veselé čtení, většina textů se dotýká příběhů – řečeno s Timothym Snyderem – „krvavých zemí“, sevřených mezi nacistickým Berlínem a sovětskou Moskvou, nicméně se v něm dobře zrcadlí komplexnost naší středoevropské historie.

Projděte si klíčové momenty 20. století v Polsku a v česko-polských vztazích, popsané předními historiky jak z Polska, tak Česka. Najdete zde esej srovnávající osudy dvou „otců národa“ – Tomáše Masaryka a Józefa Piłsudského, dozvíte se detaily o vzniku Solidarity i to, kde se vzal mýtus „Co Polák, to katolík“. Skoro sto stránek chytrého čtení je nyní volně dostupných online na instytutpolski.pl/praha; obsah si můžete vytisknut, stáhnout do čtečky či jakéhokoli jiného zařízení, tedy nechcete-li číst dlouhé články na monitoru počítače.