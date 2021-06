Popová hvězdička Olivia Rodrigová vykrádá ostatní, tvrdí Courtney Love. Nestěžuje si sama

LOS ANGELES Zpěvačka Courtney Love obvinila osmnáctiletou stoupající hvězdičku Olivii Rodrigovou z plagiátorství. Reklamní záběry na film Rodrigové Sour Prom (Kyselý maturiťák) jsou nápadně podobné fotkám z alba Live Through This (Přežít to).

Album Live Through This vydala zpěvačka Courney Love se svou kapelou Hole v roce 1994. Desku Love vydala téměř symbolicky týden po smrti Kurta Cobaina, svého manžela. Fotku s uplakanou maturantkou na obal desky pořídila respektovaná americká fotografka Ellen von Unwerthová. Hole - Live Through This. Olivia Rodrigová a Sour Prom. Olivia Rodrigová 29. června vydala svůj koncertní snímek Sour Prom. Fotka jeho obalu je nápadně podobná té z desky Live Through This. Toho si na Instagramu všimla i sama Courney Love a napsala. „Okopírovat něčí dílo bez svolení je přinejmenším neslušné. Není to žádná elegance. Nezlobím se, děje se mi to pořád. Toto je ale zrovna opravdu ošklivý případ.“ Olivia Rodrigová ke zpěvaččině příspěvku připsala jen: „Tebe a tu tvojí desku tak hrozně miluju!“

Zpěvačka a herečka Olivia Isabel Rodrigová se narodila v roce 2003. Nejdříve se proslavila v seriálové verzi Muzikálu ze střední, aby v lednu letošního roku vydala svůj debutový singl a následně i první album. To se dostalo na přední příčky hudebních žebříčků i v Česku. Kritika se na hlavu Rodrigové snesla již minulý týden, když uživatelé sociální sítě upozornili na nápadně podobnou estetiku jejího singlu Good 4 U (Pro tebe dobrá) s celkovou estetikou americké indie-rockové kapely Pom Pom Squad. Rodrigová se v písni stylizovala do roztleskávačky s podobným outfitem, jaký nosí zpěvačka kapely Pom Pom Squad Mia Berrinová. pic.twitter.com/Lsdu0LQkqp — Honey Cutt (@HoneyCuttband) June 24, 2021