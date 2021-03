Poprask okolo ‚Bidenovy básnířky‘ Gormanové. Její bílá překladatelka pod tlakem kritiky rezignovala

LOS ANGELES Poezii Amandy Gormanové měla do nizozemštiny překládat oceňovaná spisovatelka Marieke Lucas Rijneveldová. Po ostré vlně kritiky na to, že překladatel musí být tmavé barvy pleti, se Rijneveldová rozhodla odejít.

Když holandské nakladatelství Meulenhoff oznámilo, že sbírku The Hill We Climb stoupající básnické hvězdy Amandy Gormanové bude do holandštiny překládat Marieke Lucas Rijnevelová, sama držitelka prestižní mezinárodní Bookerovy ceny a úspěšná básnířka, strhla se mela.



Kritici i holandská média včetně deníku Volksrant začali nakladatelství kritizovat za to, že pro překlad sbírky afroamerické autorky nevybrali překladatele stejné barvy pleti.

„Je to podle mě zcela nepochopitelné rozhodnutí. I mnozí ostatní na sociálních sítích vyjadřují svou zlobu, bolest, frustraci i nepochopení,“ napsala ve Volksrantu novinářka a aktivistka Janice Deulová. „Rinjeveldová je bílá, nonbinární (nehlásí se přímo ani k jednomu z dvou pohlaví, pozn. red.) a nemá v tomto odvětví žádné zkušenosti. Přesto je podle nakladatelství Meulenhoff tou správnou volbou?“ ptá se.



Rinjeveldová na sociálních sítích pod palbou kritiky oznámila, že sbírku nakonec překládat nebude. Podle nakladatelství si ale holandskou autorku vybrala Gormanová sama.

Dvaadvacetiletou Amandu Gormanovou proslavilo vystoupení během inaugurace amerického prezidenta Joea Bidena. Během ní naživo přednesla svou báseň The Hill We Climb (Kopec, na nějž stoupáme), která dá jméno celé chystané sbírce.