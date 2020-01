Populární zpěvačka LP je dalším ohlášeným jménem Colours of Ostrava

Americká zpěvačka říkající si LP zanechala v řadě návštěvníků Colours of Ostrava před třemi lety obrozvský dojem. Letos v červenci se Laura Pergolizzi alias LP do Dolních Vítkovic na festival vrátí bohatší o novou desku.

Pořád vypadá jako napůl Patti Smith, napůl Bob Dylan a neubrala ani ze své bezprostřednosti. S novým albem Heart To Mouth si jí konečně začíná všímat Amerika, která opožděně dohání fenomenální evropský úspěch charismatické zpěvačky. I u nás o ní hodně víme: všechny dosavadní koncerty LP byly okamžitě vyprodané, a když na Colours zakřičela: „Jsem připravená pro vás zpívat,“ měla v tu ránu v kapse i tisíce dalších příznivců.

„Konečně jsem došla do místa, kdy se vůbec nemusím starat o to, kam by se měla moje kariéra ubírat. Mohu si dovolit dělat pouze to, co chci, což je velmi osvobozující,“ zhodnotila Laura svou nynější pozici – důsledek úspěchu, podtržený přijetím alba Heart To Mouth.

LP se narodila a vyrůstala v New Yorku, dnes žije v Los Angeles. Průlom v její kariéře přišel se skladbou Into the Wild použitou v reklamě na Citibank a následně albem Forever for Now, kdy se v početné sestavě muzikantů objevila také Isabella Summers (Florence + the Machine). Větší úspěch přišel se skladbou Muddy Waters, bodující ve čtvrté sérii televizního seriálu Orange Is The New Black.

Průlom pak nastal s milostnou písní Lost On You, se kterou obsadila hitparády, rádia i iTunes, Spotify nebo YouTube. Všechny úspěšné skladby zařadila LP na čtvrté album Lost On You, se kterým se začal po zásluze naplňovat její americký sen.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 15. do 18. července 2020 opět v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Mezi prvními oznámenými jmény jsou Twenty One Pilots, The Lumineers, Youssou N´Dour, Sigrid, Wardruna nebo Tindersticks. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů.

Vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal.