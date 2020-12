Pořádně drahé seriály. Podle odhadů Netflix v příštím roce do obsahu investuje 19 miliard dolarů

LOS ANGELES Investiční společnost Bankr odhaduje, že zábavní gigant Netflix v příštím roce za obsah utratí neuvěřitelných 19,03 miliardy dolarů (zhruba 408 miliard korun) za obsah. To je téměř desetkrát tolik co před osmi lety.

I díky koronakrizi roste význam streamovacích služeb. Největším hráčem na tomto poli je Netflix, jenž ani v příštím roce nechce zaostat za ostatními hráči, jako jsou HBO nebo Amazon Prime Video. Za obsah hodlá utratit rekordních 19 miliard dolarů. Jen pro srovnání - je to jen o půl miliardy méně, než jaké byly celostátní příjmy Bulharska v roce 2017.

Společnost Bankr ve svých odhadech vycházela ze zpráv Netflixu pro investory, údajů agentury Bloomberg nebo údajů z marketingového statistického portálu Statista.

V roce 2013, kdy Netflix vydal svůj první původní obsah, první sérii úspěšného seriálu Dům z karet (House of Cards), byl rozpočet služby 2,4 miliardy dolarů. Výroba, marketing a distribuce originálního obsahu stojí pochopitelně nemalé peníze, nesrovnatelné s pouhým zakoupením vysílacích práv.

Se zvyšujícím počtem originálního obsahu a taktéž zvyšujícími se nároky na jeho kvalitu roste i potřebný rozpočet pro jednotlivé projekty. Nutno ovšem připomenout, že kvůli koronavirovým omezením letos Netflix projekty rušil a přesouval. Je tedy pravděpodobné, že se část nevyčerpaného letošního rozpočtu (udávaného na 17,3 miliardy) přesune do rozpočtu na příští rok.

Zvyšující částky udává také konkurenční boj na poli streamovacích služeb. Jednotliví hráči se snaží potenciálního předplatitele nalákat právě na původní obsah, který není jinde k vidění. Pro Netflix se letos objevila dosud největší konkurence v podobě služby HBO Max. Právě nedostatek originálního obsahu a neschopnost nalákat předplatitele s investory stála i za letošním koncem streamovací služby Quibi.

Netflix funguje na dluh. Koncem března měla mít služba 14,17 miliard dolarů dluhu. Funguje to tak, že do Netflixu neustále proudí obrovské peníze (cash flow) a to je lákavé pro investory. Čím méně peněz bude proudit, tím budou investoři obezřetnější a investice menší. Funguje to ale i naopak. Díky neustálému přísunu nových předplatitelů, kterému obrovsky pomohla i koronakrize s domácími izolacemi, se Netflix nejspíše bát nemusí.

Právě počet předplatitelů narůstá dramaticky. Rok 2011 končila služba se zhruba 21,5 miliony platících předplatitelů celosvětově. Dnes jich je přes 195 milionů. To je také zhruba o 12,5 milionu více, než měl Netflix minulý rok.