Portrét slavného zpěváka i požár na venkově. Co si nenechat ujít na filmovém festivalu ve Varech?

KARLOVY VARY V pátek 27. června začíná největší tuzemská filmová událost roku. Server Lidovky.cz přináší několik tipů na filmy, které by si diváci v Karlových Varech neměli nechat ujít.

Dafne

Itálie, režie: Federico Bondi, 2019

KDY: 28. června v Lázních III, 10:30. Reprízy 30. června, 2. a 7. července

Může přehlížená dívka s Downovým syndromem Dafne (Carolina Raspantiová) změnit životy ostatních k lepšímu? Mnozí o jejích schopnostech pochybují, ačkoliv ona sama svou nemoc rozhodně nebere jako handicap. Když ji zemře maminka a otec se propadne do hrozivé spirály depresí, je na ní, aby zachránila rodinu. Bude to dojemné, bude to působivé.

Proč si to nenechat ujít: Snímek svou intimní podobou rodinného dramatu, která rozněžní i dojme, ohromil diváky již na letošním Berlinale. Karlovy Vary jsou další zastávkou, na které bude Dafne působit svou upřímností.





Až přijde oheň

Francie/Lucembursko/Španělsko, režie: Oliver Laxe, 2019

KDY: 29. června v kině Čas, 10:00. Reprízy 2. a 7. července



Amador Coro (Amador Arias) si odpykal trest za to, že před léty ve své domovské vesnici úmyslně založil ničivý požár. Doma ho pochopitelně nikdo nevítá s otevřenou náručí. Ani jeho vlastní matka se k němu nezná. Pak se příliš nelze divit tomu, když poklidný venkov španělské Galicie postihne požár nový...

Proč si to nenechat ujít: Působivé drama si na letošním festivalu v Cannes vysloužilo cenu poroty v sekci Un Certain Regard. Záběry galicijského venkova jsou ve filmu úchvatné.



Pavarotti

Velká Británie, režie: Ron Howard, 2019

KDY: 30. června ve Velkém sálu, 22:30

Spojení podmanivého hlasu Luciana Pavarrotiho a filmařského umění oscarového režiséra Rona Howarda (Rivalové, Čistá duše). Vytříbený dokument se bude věnovat Pavarottiho hudební kariéře a popularizaci opery, ale nezapomene ani silně kontroverzní momenty, které již dnes zesnulého hudebníka provázely.

Proč si to nenechat ujít: Ron Howard se kromě režie celovečerních filmů věnuje i dokumentům o svých uměleckých kolezích. Nemusí jíž zrovna o kolegy filmové, ale i tak si dává na každém pečlivě záležet. O tom svědčí i výborná kritická hodnocení jeho dokumentárních děl. Je tedy téměř vyloučeno, aby byl jeho Pavarotti jinou než magickou podívanou.





Forman vs. Forman

Česko, režie: Helena Třeštíková, 2019

KDY: 1. července ve Velkém sálu, 11:30. Reprízy 2., 5. a 7. července

Miloše Formana zná snad každý milovník filmu. Nezáleží na tom, zda jde o Čecha nebo cizince. Nedávno zesnulý Forman je legendou, které složila svou poctu i známá dokumentaristka Helena Třeštíková. Jde o střihovou skladbu záběrů z režisérova života, vzpomínek jeho přátel i rozhovorů. Snímek se promítá také autobiografické vzpomínání Miloše Formana, kterému pro tuto příležitost propůjčil hlas jeho syn Petr. Odtud také Forman vs. Forman, střetnutí dvou generací.

Proč si to nenechat ujít: I kdyby jen jako vzpomínka na oscarového režiséra, snímek Forman vs. Forman je s láskou sestaveným filmem, který potěší každého Formanova fanouška. A ruku na srdce, jeho fanoušky jsme snad všichni.





Spider-Man: Daleko od domova

USA, režie: Jon Watts, 2019

KDY: 2. července ve Velkém sálu, 22:30. Repríza 3. července

Letošní filmový festival ve Varech bude unikátní i tím, že si na něm vůbec poprvé odbude českou premiéru komiksový snímek z dílny Marvelu. Spider-Man (Tom Holland) se v pokračování podívá z Ameriky přímo do Evropy v rámci školního výjezdu. Dramatický příběh o záchraně světa se tentokrát odehrává i v Česku (Praze a Liberci), ačkoliv do Karlových Varů se pavoučí lezec dostal akorát zprostředkovaně díky festivalu.

Proč si to nenechat ujít: Snímek sbírá skvělé kritické ohlasy. Odlehčená akční podívaná, ve které se diváci podívají do pražského Divadla na Vinohradech nebo na Karlův most, je ve skvělém kontrastu s jinou a těžší filmovou nabídkou v Karlových Varech. Navíc na ni diváky v novém marketingovém videu pozve sám Spider-Man!