Korektní Oscaři. Akademie začne nekompromisními kvótami vynucovat rasovou a sexuální rozmanitost

LOS ANGELES Americká akademie filmového umění a věd zveřejnila kritéria, která budou rozhodovat o zařazení filmů do soutěže o prestižní zlatou sošku. Na filmy tak budou od roku 2024 kladeny vysoké nároky co se týče rozmanitosti herců i štábu. Pro Oscary, jež se dlouhodobě potýkají s rapidně klesajícím zájmem u diváků, by toto vynucování mohlo být počátkem katastrofy.

Cílem Akademie je v nových filmech podpořit rozmanitost a rovné příležitosti jak na place, tak i mimo něj. Nová pravidla se dotknou žen, sexuální orientace, rasového zastoupení, znevýhodněných sociálních skupin nebo tělesných a mentálních postižení. Je nutno dodat, že tato pravidla se alespoň zatím budou týkat jen filmů soutěžících v hlavní kategorii o nejlepší snímek roku. Pro tyto příležitosti Akademie ustanovila čtyři kategorie - rozmanitost v samotném filmu, ve štábu, v samotném studiu a při distribuci a marketingu snímku. Aby film mohl být zařazen do oscarového klání o nejlepší film roku, musí splnit pravidla rozmanitosti alespoň ve dvou z těchto čtyř kategorií. Tou nejvíc diskutovanou kategorií je samozřejmě rozmanitost v samotném filmu, protože ta bude divákovi přímo na očích. Aby byl film v tomto ohledu uznán jako rozmanitý, musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: alespoň jedna hlavní nebo výrazná vedlejší postava musí pocházet ze znevýhodněné skupiny, alespoň 30 % zbylého obsazení musí být ze znevýhodněné skupiny, alespoň jedna z příběhových linek či témat se musí zaměřovat na znevýhodněnou skupinu. Znevýhodněnou skupinou se ve výkladu Akademie rozumí ženy, lidé jiné barvy pleti, sociálně slabí, tělesně či mentálně postižení či LGBTQ+ osoby, tedy osoby jiné sexuální orientace či genderu. „Náš zájem se musí rozšířit, aby odrážel globální celosvětovou populaci. Musí se týkat jak těch, kteří filmy tvoří, tak těch, kteří je konzumují,“ prohlásil předseda Akademie David Rubin z tiskovém prohlášení. „Věříme, že zavedení těchto standardů povede k trvalé a nezbytné změně filmového průmyslu,“ dodal. Filmy, jenž budou chtít zápolit o hlavní cenu, budou muset spolu s přihláškou odevzdávat i vyplněný dotazník dokazující rozmanitost celého projektu. Dotazníky budou neveřejné a určené jen členům poroty. Akademie zároveň potvrdila, že každý rok bude v této kategorii nominováno přesně deset snímků. V minulých letech toto číslo kolísalo. Akademie poslední dobou mění historii. Letošní sošku za nejlepší film roku získal Parazit jihokorejskéhorežiséra Ponga Čun-hoa. Sociální drama s prvky satiry bylo vůbec prvním neanglicky mluveným filmem v historii, který ocenění získal. Oscary se stále potýkají s každoročním odlivem diváků i celkového zájmu o ně. Zavedení kvót by jim mohlo v tomto ohledu ještě více uškodit. To ale ukáže až rok 2024, kdy mají opatření vstoupit v platnost.