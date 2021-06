Pošli zprávu do vesmíru! Divadlo Na zábradlí uvede novinku v Planetáriu Praha

PRAHA Nová inscenace režiséra Mikuláška se točí okolo fiktivní konference We Are The Humans 2021. Herci se spolu s diváky budou muset shodnout na zprávě určené mimozemským civilizacím. Site-specific inscenace bude mít premiéru v Planetáriu Praha 30. června.

Manželé Linda a Lindou a Tom Goodmanovi (Kateřina Císařová a Jan Cina) pořádají mezinárodní konferenci, jež má za cíl vybrat velmi důležité sdělení. Zpráva totiž bude vyslána v družici do kosmu, kde ji, jak si organizátoři konferenci slibuji, přečtou mimozemšťané. Co ale vlastně chceme bytostem mimo náš svět (a možná i chápání) sdělit? Autorská inscenace vzniká ve volné inspiraci reálnými pokusy o vytvoření intergalaktické zprávy. Tou nejznámější je takzvaná Zlatá deska, sdělení vytvořené vědcem Carlem Saganem a jeho týmem v sedmdesátých letech. Saganův tým ale ve zprávě vyslané na sondě Voyager 1 zamlčel negativní stránky lidské civilizace. To fiktivní tým nové inscenace hodlá napravit.

Ahoj vesmíre! vzniká ve spolupráci s holešovickým Planetáriem, kde se také bude trvale uvádět. Prostor určený k simulaci hvězdné oblohy a dalších vesmírných objektů disponuje největší projekční plochou v ČR. Projekce proto budou výraznou vizuální složkou, která divákům umožní na vlastní kůži zažít například průlet Sluneční soustavou.