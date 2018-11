Postava Rockyho táhne i po 42 letech. Snímek Creed 2 má velmi úspěšný start v kinech

BOXERSKÝ RING Snímek Creed 2 má nejúspěšnější start v kinech ze všech filmů s Rockym Balboou (Sylvester Stallone). Těch je v sérii již osm a ačkoliv poslední dva Rockyho odsunuly spíše do pozadí, stále se jedná o silné filmové jméno.

Boxerský šampion sovětského svazu Ivan Drago (Dolph Lundgren) vyzval v roce 1985 na zápas Apollo Creeda (Carl Weathers). Ačkoliv jde o exhibiční zápas, tak Drago ubije Creeda k smrti. Nyní se píše rok 2018 a Creedův syn Adonis (Michael B. Jordan) je stejně jako jeho otec mistrem ringu.

Jeho dalším soupeřem má ale být Viktor Drago (Florian Munteanu), syn vraha jeho otce. Tento zápas bude pro Adonise Creeda velmi osobní. Je ale nadějný boxer schopen obětovat pro svou osobní pomstu vše ostatní včetně vlastní rodiny? V rozhodnutí mu snad pomůže jeho trenér, známá boxerská legenda Rocky Balboa. Právě Stalloneho Rocky už 42 let razí vlastní značku.

Italský hřebec v ringu

Sylvestr Stallone postavu „Italského hřebce“ Rockyho vytvořil v roce 1976, když si zahrál v prvním Rockym. Snímek o vzestupu boxera má dnes kultovní status a dočkal se rovných pěti pokračování.

V roce 2015 přišel režisér Ryan Coogler (Black Panther, Fruitvale) a celou Rockyho ságu převrátil ve svém filmu Creed vzhůru nohama. Hlavním aktérem byl nyní Adonis a Rocky byl „degradován“ do pozice pouhého trenéra. I tak ale Stallone propůjčil své legendární postavě znovu duši, což mu vyneslo nominaci na Oscara za vedlejší roli.

Boxování za těžké peníze

Ve čtvrtek se do kin ve světové premiéře dostalo pokračování, snímek Creed 2. V režisérském křesle Cooglera vystřídal Steven Caple (A Different Tree, Sígři). Už teď je ale jisté, že snímek má nejlepší start ze všech filmů s Rockym. Během prvního víkendu (od čtvrtka do neděle) si Creed 2 v amerických kinech přišel na 55,8 milionů dolarů. První Creed si odnesl za stejné období 42,1 milionů dolarů.

Třetí nejúspěšnější díl série je Rocky 4. Snímek, který publiku představil Dolpha Ludgrena jako Ivana Draga, si v roce 1985 odnesl po prvním víkendu 31,7 milionů dolarů.