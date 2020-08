Postiženi muzikou žijí naplno. Síbrtův dokument o kapele The Tap Tap se představuje

PRAHA „I se špatně rozdanýma kartama si můžete docela dobře zahrát.“ Kapela Tap Tap složená z muzikantů s handicapem už nějaký ten čas dobývá česká pódia nejen hudbou, ale také neskutečně pozitivním náhledem na svět kolem nás. Filmař Radovan Síbrt o ni natočil dokumentární film. Do kin zamíří 24. září.

Celovečerní dokument Postiženi muzikou je plný zpěvu, tance, her a dobré nálady, věcí, které nám v dnešních koronavirových časech tolik chybí. Temperamentní mluvčí kapely Láďa je věru nepřehlédnutelný, zpěvačka Jana je pro každou srandu a Jiří se v dokumentu dokonce ožení!

„Od první chvíle, co jsem viděl vystupovat The Tap Tap, mě chytlo jejich obrovské nadšení a hrozně mě bavila jejich divokost. Přitom máme tendenci si postižené lidi představovat spíš jako ukňourané ‚ležáky‘, kteří se dojímají nad vlastním neštěstím a my je přicházíme politovat a pohladit. A pak jsme zaskočeni tím, že jim je celá naše lítost ukradená,“ říká režisér Radovan Síbrt.

Hudebník Šimon Ornest založil The Tap Tap přímo v Jedličkově ústavu jako hudební kroužek. Během více než dvaceti let existence si kapela vydobyla své pevné místo na české hudební scéně a mnohokrát úspěšně koncertovala v zahraničí. Skupina je známá svými melodickými rytmickými skladbami s vtipnými a trefnými texty, pravidelnou spoluprací se známými osobnostmi českého rocku a popu a také silnou fanouškovskou základnou.