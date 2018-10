Použití výrazu kluci by bylo nežádoucí aktualizací, říká k novým foglarovkám Petr Eliáš

PRAHA Nakladatelství Albatros se rozhodlo vydat všechna stěžejní díla Jaroslava Foglara. Čerstvě v reedici vyšel oblíbený román Hoši od bobří řeky, na letošní rok se plánuje také Chata v Jezerní kotlině. „Myslíme si, že nové vydání potěší dostatek odrostlých i dorůstajících čtenářů,” říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéfredaktor nakladatelství Petr Eliáš.

Lidovky.cz: Mají dnes foglarovky, co říct současné generaci, která tráví mnohdy čas u počítačů, než někde venku?

Jsem přesvědčen, že mají. Sám Foglar brojil proti zahálce, volal po aktivitě, nabádal k tomu, aby čtenáři a čtenářky hledali dobrodružství na každém kroku, všude kolem sebe. Mluvil k mladým lidem, kteří podle něj potřebovali vytrhnout z nečinnosti a něco zažít. Myslím, že v určitém ohledu se jeho publikum zase tolik nezměnilo.

Lidovky.cz: Jak moc jste museli redakčně zasahovat do Foglarových děl?

Foglarovo dílo vznikalo několik desítek let a jednotlivé romány se od sebe stylisticky poměrně dost liší. Nedá se tedy obecně říct, jak zásadní zásahy jsou potřeba. V některých knihách jsou to jen drobnosti, v jiných třeba i syntaktické nebo stylistické úpravy – vždy však citlivě a s respektem k autorskému stylu.

Lidovky.cz: Před časem jste mluvili o tom, že třeba takový výraz hoši, určitě nezmizí. Narazili jste na podobně řekněme starší výraz, který musel v knize zůstat?

Obecně lze říct, že pokud je Foglarem použitý výraz srozumitelný, neměníme ho, byť třeba zní mírně archaicky. Například vedle slova „hoši“ používá Foglar také synonymum „chlapci“. Obojí v textu necháváme, protože například slovo „kluci“ by bylo nežádoucí aktualizací.

Lidovky.cz: Jak dlouho zabraly přípravy?

První kniha z řady či edice je v tomto směru nejnáročnější, protože předpokládá mnoho rozhodnutí, která mají vliv i na následující knihy. Příprava knihy Hoši od Bobří řeky trvala asi rok a půl.



Lidovky.cz: Už dříve jste uvedli, že Foglar je pro Albatros stejně důležitý jako nákup práv k Harrymu Potterovi před dvaceti lety. Čekáte, že vzbudí mezi mladými čtenáři stejnou odezvu nebo sázíte i na nostalgii těch starších?

Směle počítáme s obojím. Víme, že nová podoba nevzbudí nadšení u všech dlouholetých fanoušků a stejně tak nepodléháme iluzi, že bychom Foglarem oslovili všechny současné děti. Ale myslíme si, že nové vydání potěší dostatek odrostlých i dorůstajících čtenářů.



Lidovky.cz: Co stálo za rozhodnutím Albatrosu oslovit pro každou z knih jiného ilustrátora?

S tímhle nápadem přišla Skautská nadace Jaroslava Foglara, která je nám ve vydávání Foglarova díla partnerem. Nám se ten nápad zalíbil a milerádi jsme na něj přistoupili.



Lidovky.cz: Podle čeho jste si jednotlivé ilustrátory vybírali?

Vybíráme výtvarníky, kteří mají k Foglarovi vztah a lze o nich říct, že minimálně část jejich tvorby má komiksový charakter. Rádi bychom, aby ilustrace k novým foglarovkám byly dynamické a tvořily tak protiváhu spíše popisným starším ilustracím. Proto jsme se rozhodli lovit v komiksových vodách.

Lidovky.cz: Vedle knih by se měli dostat do prodeje také deníky, skautské příručky či hry. Můžete přiblížit právě podobu oněch her?

Je pravda, že Jaroslav Foglar vytvářel i deskové hry, ale ty zatím nechystáme. Jde spíše o celotáborové i menší hry, které Foglar vymýšlel pro vlastní oddílovou činnost.