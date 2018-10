Povídky i romány. Souhvězdí Gulag Karla Pecky připomene život za oponou

Ku příležitosti nedožitých narozenin významného českého spisovatele a politického vězně 50. let Karla Pecky vychází sbírka z jeho díla – Souhvězdí Gulag Karla Pecky. Jednotlivá díla sbírky komunisty umlčovaného autora jsou doplněna doslovy a úvahami osobností, jakými jsou mimo jiné Jiří Stránský, Jiřina Šiklová nebo Daniel Kroupa.

Čtveřice románů, tři povídkové soubory, básnické sbírky a originální kafkovské povídky rozšířené o předmluvu Jiřího Padevěta, to vše přiblíží na 996 stranách, jak vypadal reálný komunistický režim v Československu. Během čtení sbírky poznáte svět lidí, kteří na vlastní kůži okusili přístup režimu ke všem s odlišným názorem. Sbírka je doplněna vynikajícími doslovy a úvahami od spisovatele Jiřího Stránského, socioložky Jiřiny Šiklové, filozofa Daniela Kroupy, biskupa Václava Malého, profesora Cyrila Höschla, politologa Petra Pitharta, básnířky Hany Gerzaničové a architektky Evy Jiřičné. Doslov napsal spisovatel Jiří Padevět. Knihu působivě dotváří osobité grafiky malíře Miloše Kotka.

· Motáky nezvěstnému – Realistický román se silnými autobiografickými prvky vycházející z osobních zážitků autora. Popisuje reálné metody komunistického režimu a zacházení s politickými odpůrci.

· Na co umírají muži – Soubor devíti povídek z komunistických gulagů 50. let, příběhy o přátelství, odvaze, zbabělosti, solidaritě i zradě.’

· Horečka – Akční román o útěku z komunistického pracovního lágru a následcích tohoto činu.

· Rekonstrukce – Sbírka básní napsaných v táborech Nikolaj, L a Bytíz.

· Veliký slunovrat - Román o životě politického vězně po propuštění z komunistického vězení.

· Čtvrtý vítač – Kafkovská povídka o fungování státní bezpečnosti.

· Malostranské humoresky – Vesele i vážně laděný soubor povídek, úvah a esejů z Malé Strany.

· Svůdnost černé barvy – Pokračování Malostranských humoresek po roce 1989.

· Štěpení – Dvojromán (rok 1968 x Valdštejnova doba) na téma emigrace.



Knihu Souhvězdí Gulag Karla Pecky sestavil a vydal Daniel Pagáč, který



spisovatele osobně znal a byl jeho prací silně zasažen. „Naše seznámení byla naprostá náhoda. Byl jsem ještě student a s mou nynější manželkou Martinou jsme zrovna jeli za kamarádem do Tábora, když se po chodbičce prošel starší pán. Právě jsem dočetl román Motáky nezvěstnému, na jehož zadní straně byl Karel Pecka vyobrazen, a tak jsem ho hned poznal. Pamatuji si, že mi to Martina nechtěla věřit. O chvíli později přišel a zeptal se, jestli by si k nám nemohl přisednout, protože u něj v kupé se netopilo. Nakonec jsme se zapovídali asi na tři hodiny a dojeli až do Veselí. O dva roky později byl čestným hostem na naší svatbě a věnoval nám vydání svého nejnovějšího románu Štěpení. Byl to skvělý člověk, jsem rád, že jsem mohl pomoci šířit jeho celoživotní dílo,“ vzpomíná Pagáč.



Křest knihy proběhl ku příležitosti autorových nedožitých narozenin 1. října v Knihovně Václava Havla.