Požadavek vrácení všech vstupenek by české hudební festivaly zabil

Šéfové čtyř velkých českých a jednoho slovenského letního hudebního festivalu se ve čtvrtek večer sešli na platformě Meltingpot, spadající pod Colours of Ostrava, aby seznámili veřejnost se současným stavem festivalové scény. Debata, kterou moderoval na Facebooku publicista Petr Vizina, nesla název Hudební festivaly v době koronaviru.

Dva z pěti festivalů které se debaty zúčastnily, už mají ve své letošní budoucnosti jasno. Trenčínskou Pohodu, zastupovanou Michalem Kaščákem, pořadatelé před několika dny zrušili a upnuli se k přípravám příštího ročníku v roce 2021. „Konzultovali jsme se dvěma významnými slovenskými epidemioložkami. Ty nám řekly, že pravděpodobnost uskutečnění našeho festivalu letos je nulová. Nedaly nám ani jedno procento šance.“

Pražský Metronome, který reprezentoval v debatě David Gaydečka, přesunul z původně plánovaného konce června svoje datum konání na 17.-19. září. „Pro nás bylo signálem zrušení kalifornského festivalu Coachella, což bylo ještě před vyhlášením nouzového stavu u nás. Tehdy ale ještě v oblasti konání Coachelly byl registrován pouze jeden jediný nakažený člověk. To pro nás bylo varovné znamení a začali jsme pracovat na přesunutí termínu.“

Další tři české festivaly zatím oficiálně o svém letošním ročníku nerozhodly. Přehlídka taneční hudby Let It Roll je naplánována na 30. července až 1. srpna a zatím se připravuje „jako by se nechumelilo“. Provozovatel tohoto festivalu Zdeněk Souček ve videodebatě prohlásil: „Jsme připraveni bojovat do poslední chvíle. Zůstávám optimistou.“

Poprvé v historii vyprodaný Rock for People, který (by) se měl v Hradci Králové konat 18.-20. června, si stanovil lhůtu k rozhodnutí na 30. dubna. Tehdy by se také měla sejít vláda a rozhodnout o případném prodloužení nouzového stavu a dalších krocích. Pořadatelé Rock for People čekají jasné slovo ohledně možnosti pořádání své akce. „Naše vyhlídky nejsou růžové, nedoufám v zázrak,“ řekl šéf festivalu Michal Thomes.

Také Colours of Ostrava s plánovaným termínem 15. - 18. července čekají na rozhodnutí vlády. „Rádi bychom to věděli co nejdřív, tlak čekání je hrozný. Potřebujeme direktivu, která to rozhodne za nás,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

A posteskla si: „Je to zvláštní situace. Poprvé v životě si vlastně přejeme, aby nám někdo oficiálně zakázal festival. To je dokonale absurdní. Vždyť já pamatuji dobu, kdy se festivaly běžně zakazovaly, dva dny před zahájením byl v 80. letech zakázán i vůbec první festival, který jsem v životě pořádala. Nikdy bych nečekala, že se dožiju chvíle, kdy si podobný zákaz budu sama přát. To je dokonalý sarkasmus této doby.“

Nutnost rozhodnutí o existenci či neexistenci letošního ročníku kteréhokoli z velkých festivalů „shora“ netkví v nerozhodnosti pořadatelů nebo snad neochotě nést odpovědnost za nepopulární krok zrušení. Hlavním důvodem je, že v případě de facto zákazu akce z důvodu „zásahu vyšší moci“, což je v tomto případě pandemie koronaviru, se bude pořadatelům festivalů lépe jednat s partnery a agenturami umělců, kteří měli vystoupit v jejich programu. A to buď z hlediska přesunu vystoupení na jiný termín, nebo vrácení již složené finanční zálohy (ty jsou v případě světových hvězd vyčísleny v milionech korun).

Michal Kaščák za Pohodu už zkušenost s těmito jednáními má a zatím si nestěžuje, tvrdí, že s partnery i umělci je skvělá spolupráce a setkal se na všech stranách s pochopením. Velký problém všichni zúčastnění vidí ale v tom, že v letošní festivalové sezóně přijdou o výdělek zástupci mnoha dalších profesí, které jsou na hudební festivaly navázány - od technických oborů, jako jsou zvukaři, osvětlovači nebo stavěči pódií, přes prodejce občerstvení, pro které je letní sezóna zásadní pro celoroční živobytí, až po provozovatele ubytování. „Teď hrajeme o budoucnost všech festivalů, záchranu celého odvětví. Tisíců lidí, kterým festivaly dávají živobytí,“ řekl Michal Thomes.

Pořadatelé momentálně stojí před dvěma zásadními problémy. Jedním je možnost případného přesunutí letošního programu na příští rok. Zlata Holušová vidí naději v tom, že se ruší i další evropské festivaly, tím pádem hudební interpreti zruší svoje letošní festivalová turné a bude-li zájem ze strany pořadatelů, přesunou je na příští rok.

Jsou ale i specifika, jako třeba plánovaná hlavní hvězda letošního Rock for People, americká kapela Green Day. „Letos nejeli turné po festivalech, my jsme byli jedni z mála, kde měli vystoupit. Takže není jisté, jaká bude situace napřesrok. Ale mají slušnou a ochotnou agentku a tak věříme, že se nám toto jméno podaří i v roce 2021 na programu zachovat,“ doufá Michal Thomes.

Druhým zásadním bodem pro budoucnost festivalů je solidarita ze strany fanoušků, resp. v tomto případě majitelů již zakoupených vstupenek, a partnerů či sponzorů. „Naše ztráta za zrušený ročník může být třicet milionů, ale i padesát milionů, to zatím není vůbec jasné. Hodně záleží na tom, jak se zachovají fanoušci. Partneři se nás snaží podpořit,“ řekla Zlata Holušová.

Problematiku vracení vstupného upřesnil Zdeněk Souček z Let It Roll: „Solidarita je letos základ udržení festivalové scény. Pokud by byl požadavek stoprocentní refundace, znamená to pro všechny festivaly konec. Už proto, že peníze za vstupenky už jsme všichni z velké části utratili za průběžné náklady, třeba za zálohy interpretům. Ale věřím, že nás fanoušci pochopí a zůstanou s námi.“

Zkušenost Michala Kaščáka po zrušení Pohody je zatím velmi dobrá: „Dáváme našim fanouškům najevo, že se nezlobíme na nikoho, kdo zažádá o navrácení peněz. Chápeme, že sto eur mohou být pro někoho, zvlášť v současné době, velké peníze. Žadatelů o refundaci však zatím registrujeme velmi málo, drtivá většina lidí si lístky nechává na 2021. Po zrušení letošního ročníku jsme dokonce už prodali asi padesát vstupenek na ten příští.“