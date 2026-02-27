Herec zemřel na následky toho, že se nadýchal kouře, a měl také popáleniny. Jeho žena se vážně zranila, když se Browna pokoušela zachránit, píše the list USA Today.
Úmrtí potvrdil hercův agent Albert Bramante, který ho označil za „muže ohromného talentu a skvělé disciplíny“.
„Z boxera v ringu se proměnil v charismatického herce s důstojností a odhodláním, které inspirovaly všechny v agentuře. Byl to opravdový profesionál a hlavně skvělá osobnost. Jeho ztrátou jsme zdrceni,“ píše se v prohlášení.
Vedle své nejslavnější role policisty si televizní diváci Bobbyho Browna pamatují také díky seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.
Na filmovém plátně se představil také například v mysteriózním hororu Prokletí z roku 2008 nebo romantickou komedií Láska po zlém.
Kromě herectví se věnoval režii dokumentů, které se zabývaly například hudební skupinou Parliament - Funkadelic.