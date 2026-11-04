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Prague Music Week ocenil festivaly Rock for People a Colours of Ostrava

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  21:18aktualizováno  21:18
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Kapitán Demo, Colours Of Ostrava, 14. července 2022

Kapitán Demo, Colours Of Ostrava, 14. července 2022 | foto: Michal Augustini

Zpěvák Ben Cristovao na festivalu Rock for People 2026 v Hradci Králové
Ben Cristovao
Okostýmovaní návštěvnícina festivalu Rock for People (11. června 2026, Hradec...
Okostýmovaní návštěvnícina festivalu Rock for People (11. června 2026, Hradec...
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Program prvního dne čtvrtého ročníku konference Prague Music Week na Výstavišti Praha uzavřelo slavnostní předávání cen za výjimečné počiny v českém hudebním průmyslu v roce 2026. Oceněny byly festival Colours of Ostrava a Rock for People, uspěli i hudebnice Marie April nebo producent Igor Ochepovsky.

O vítězích osmi kategorií rozhodovala odborná veřejnost – členové sdružení jako Festivalová asociace FESTAS, Česká asociace festivalů ČAF, Svaz autorů a interpretů SAI, rady OSA a INTERGRAM, BACH, MMF, hudební publicisté a další odborníci z hudebního sektoru. Devátá kategorie, NFCtron/Mastercard – Akce roku 2026, byla v rukou fanoušků a široké veřejnosti. V ní uspěl festival Colours of Ostrava.

Hned dvě ocenění získal festival Rock for People. Inovací roku se stal jeho projekt cirkulárního vodního hospodaření, který vznikl ve spolupráci s plzeňským startupem Nextdrop a odborníky z VŠCHT Praha. Festival uspěl také v kategorii Cena společenské odpovědnosti.

Vítězem kategorie Heineken Česká republika Hudební klub roku se stal pražský prostor Fuchs2. Cenu Hudba & značka – Spolupráce roku získaly značka Proud a festival Beats for Love za projekt Party v oblacích, během kterého se přímo v koši balónu odehrál DJ set.

Ocenění PLG – Nová generace – Osobnost do 25 let získala jednadvacetiletá hudebnice Marie April. Cenu OAZA – Nejlepší sound design tuzemské nahrávky 2026 si odnesl skladatel, kytarista a producent Igor Ochepovsky.

V kategorii Women for women – Výjimečná žena hudebního průmyslu 2026 zvítězila promotérka Tereza Odehnalová a ocenění OOA-S – Vizuální identita roku 2026 získal tým Damián Koucký, Dalibor Šmíd, Vojtěch Šrom.

„Gratuluji všem letošním oceněným a děkuji za energii, nápady a nasazení, které do své práce vkládají. Za každým povedeným koncertem, festivalem nebo nahrávkou stojí talent, zkušenosti a spolupráce celé řady lidí – od samotných umělců po profesionály, jejichž práci publikum často ani nevidí. Prague Music Week Awards nám umožňují ocenit nejen jejich tvůrčí a organizační práci, ale také nové nápady, odpovědný přístup a spolupráce, které českou hudební scénu posouvají dál,“ říká Marek Vohralík, ředitel Prague Music Week.

Konferenční program v Křižíkových pavilonech dále pokračuje 5. a 6. listopadu. Mezi hlavní lákadla patří keynote rozhovory s Anetou Langerovou a Janou Kirschner.

Do aktuální debaty o proměnách hudebního světa se zapojí také zpěvák Ben Cristovao. V panelu Jak přežít záplavu AI tvorby by OSA bude jedním z diskutujících o tématu, které stále výrazněji zasahuje do práce hudebníků i fungování celého oboru.

Mezi dalšími hosty konferenčního programu nebudou chybět Lenny či Klára Vytisková. Prostor dostanou také různé podoby umělecké identity. Panel Dvě tváře interpreta aneb fenomén alter ega s Jiřím Burianem, Evou Saija Burešovou a Ventolinem.

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