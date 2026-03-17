Mamutí jezero i wagnerovské gala, Prague Philharmonia představila program 33. sezóny

První, zářijový koncert bude připomínkou lednového hostování orchestru v newyorské Carnegie Hall, na koncertě v Rudolfinu se představí kanadský houslista Blake Pouliot, který s orchestrem hrál na americkém turné, program je sestaven z děl Bohuslava Martinů, Samuela Barbera a Ludwiga van Beethovena. Na druhém koncertě se představí mexický dirigent Iván López Reynoso spolu s klavíristou Andrewem von Oeyenem v Prokofjevově Třetím klavírním koncertu, Schubertově Deváté symfonii bude patřit závěr večera.
Na listopadovém koncertě zaznějí pod taktovkou Petra Altrichtera Dvořákovy Biblické písně a poslední Patnáctá symfonie Dmitrije Šostakoviče. Dirigent Oscar Jockel se představí na prosincovém koncertě též jako autor, uvede českou premiéru své skladby „paths in the sky“, slibuje posluchačům neobvyklé rozmístění hudebníků ve Dvořákově síni.
|
Na lednový koncert si šéfdirigent pozval kontratenoristu Hugha Cuttinga, který by měl vyniknout zejména v dílech Mozarta a Glucka. Hostem únorového koncertu bude francouzský dirigent a specialista zejména na barokní hudbu Marc Minkowski, posluchači se mohou těšit na jeho interpretaci děl Haydna, Rameaua a Schuberta. Polský dirigent Łukasz Borowicz uvede v březnu Góreckého, Beethovena a spolu s houslistou Janem Mráčkem též Sibéliův koncert pro housle a orchestr.
Hvězdou posledního koncertu příští sezóny bude kromě šéfdirigenta i německý violoncellista Daniel Müller-Schott, kterého posluchači uslyší v Dvořákově slavném violoncellovém koncertu. Jakýmsi bonusem pak bude mimořádný koncert, sestavený z árií z oper Richarda Wagnera, na něm vystoupí hvězdní zpěváci basbarytonista Nicholas Brownlee a mezzosopranistka Jennifer Feinstein.
V komorní řadě, která nabízí deset koncertů, se představí jednotliví hráči Prague Philharmonia a také známí sólisté, též proslulé komorní soubory, jako Smetanovo trio, Kalabis Quintet a Bennewitzovo kvarteto.
I letos Prague Philharmonia nabídne zájemcům svou unikátní abonentní řadu věnovanou soudobé hudbě. Na šesti koncertech zaznějí skladby autorů mladých, jako třeba Haštala Hapky, i těch etablovaných jako Vladimíra Franze, Zdeňka Merty či Vadima Petrova. Posluchači pak budou konfrontováni též s klasiky moderní hudby jako György Ligeti a Elliott Carter a autory překvapivými jako Milan Knížák.
|
K nabídce orchestru patří již tradičně exkluzivní Lobkowicz abonmá, které posluchačům otvírá Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu. Jedná se o donátorskou řadu, která je spojena nejen se setkáním s hudebníky, ale též s prohlídkou Lobkowiczkých sbírek.
Nesmíme zapomenout na řadu pro děti a rodiče, ta je přípravkou budoucích posluchačů. Tituly jako Mamutí jezero či Velbloud, který netrefil do Betléma, slibují krásné zážitky.
Abonmá je v prodeji od pondělí 16. března a vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dispozici od 1. května.