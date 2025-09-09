Nová kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u Staroměstské radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čeká v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohou knihu na radnici koupit od 07:00. K dispozici tam bude pro první zájemce 100 výtisků s vlastnoručním podpisem autora.
Dlouhá fronta lidí čekajících zhruba okolo čtvrté hodiny ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. (9. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prodej knihy, jejíž děj se částečně odehrává v Praze, v úterý začne ve stejný čas v české metropoli a v New Yorku. V Praze se ale nekoná autogramiáda, takže zájemci měli šanci získat podepsaný výtisk v Česku právě jen stáním ve frontě u radnice. V čele fronty byl třeba Honza z Plzně, který podle svých slov je na místě už asi od pondělních 19:00.

Do radnice vydavatelství Argo navezlo 1000 knih. Pokud by se vyprodaly, tak přiveze další. Prodávat se budou do 12:00. Všechny účtenky budou slosovány a 20 výherců dostane vstupenky na pořad s Brownem 18. září ve Velkém sále Lucerny zdarma.

K zahájení prodeje zahrají Pražští filharmonikové, Brown nahrál speciální pozdrav pražskému publiku. Na místě bude také redaktor knihy Petr Onufer, který působil jako poradce pražských reálií. Součástí programu je i vycházka po místech, která se objevují v Brownově knize.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah.

Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

