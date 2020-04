Praha spustila prodej virtuálních vstupenek na podporu kultury

PRAHA Pražský magistrát společně s portálem GoOut spustil na podporu kulturních institucí projekt vstupenek na Nic. Lidé si mohou koupit lístek na neexistující představení od 20 do 5000 korun. Vybrané peníze pak budou předány dané instituci, na jejichž virtuální představení si lidé vstupenky koupili.

Akce potrvá do 1. května. Ve středu to médiím sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kvůli koronaviru byl provoz uměleckých scén od začátku března postupně omezován a nakonec byly uzavřeny zcela.

„Není to Apríl, je to vážná věc. Pokud umělce neudržíme nad vodou, oblíbená divadla či kluby mohou přestat existovat. A protože si my Češi rádi hrajeme, napadlo mně, že nebudeme dělat obyčejnou sbírku. Nápad přišel hned po nedávném projevu prezidenta Miloše Zemana, ve kterém nespravedlivě české umělce kritizoval. Chci mu ukázat, že za svými umělci stojíme. Oni nyní pomáhají, jak to jen jde, my pomůžeme jim,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Nákup bude fungovat jako na běžné představení. Lidé si vyberou na portálu GoOut v jakém divadle či jiné kulturní instituci chtějí neexistující představení nebo koncert navštívit. V rezervačního systému si pak koupí vstupenku do virtuálního sálu. Do první řady na exkluzivní VIP místo za 5000 korun nebo na galerii za 20 korun.

Virtuální sály mají nyní kapacitu 1000 míst a celková hodnota vstupenek v každém z nich je přes 680 tisíc korun. Sály se mohou v případě vyššího zájmu průběžně rozšiřovat. V nabídce již jsou desítky kulturních institucí. „Akce sice vznikla v Praze, ale je celorepubliková. Jsme rádi, že už v tuto chvíli máme v systému například brněnské Sono Centrum nebo Cabaret des Peches. Na konci akce každá kulturní instituce dostane peníze za prodané vstupenky,“ uvedl obchodní ředitel GoOut Lukáš Jandač.

Akce je určena primárně pro kulturní instituce, které jsou soukromé a většinu příjmů získávají ze vstupného.

Umělecké instituce a samotní umělci začali v březnu pořádat například on-line přenosy koncertů či představení. Lidé jim pak mohou dobrovolně poslat peníze do virtuálního klobouku. Další pak nabízejí vouchery na dobu, až budou divadla či kluby opět otevřeny. Podle dřívějších informací až 80 procent lidí nechtělo vrátit vstupné na představení, která musela být zrušena.