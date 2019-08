Prasátko Peppa má nového majitele. Hasbro kupuje mediální firmu Entertainment One

Americký výrobce hraček Hasbro koupí kanadskou mediální a distribuční firmu Entertainment One (eOne) za čtyři miliardy dolarů (93 miliard Kč). Společnost tak získá přístup k populárním televizním pořadům, jako jsou Prasátko Peppa, My Little Pony a Pyžamasky, a rozšíří svou působnost na lukrativním trhu zaměřeném na předškoláky.

Společnost Hasbro v poslední době kupuje menší firmy a spojuje se s předními filmovými studii, aby zvýšila prodeje hraček spojených s filmovými licencemi. Poptávka po postavičkách akčních hrdinů, kterou podpořil úspěch nejnovějšího filmu ze série Avengers, má také lví podíl na tržbách podniku. Generální ředitel Brian Goldner řekl, že Hasbro využije značky eOne k rozšíření příležitostí na celém světě. Prasátko Peppa, které je pro eOne hlavním zdrojem příjmů, je populární show vysílaná na několika platformách. Pořad pro předškoláky se vysílá ve 40 jazycích ve více než 180 oblastech po celém světě.

Prasátko Peppa ‚vydalo‘ album největších hitů. S tím nemůžu soupeřit, stěžuje si slavná zpěvačka Za akcii eOne, která je zapsána na londýnské burze, Hasbro zaplatí 5,6 libry (asi 158 Kč), což znamená prémii 26,4 procenta nad čtvrteční závěrečnou cenou. Společnost očekává, že roční spolupráce do roku 2022 dosáhne zhruba 130 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.